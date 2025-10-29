이민정, 아들 비주얼 공개했다…아빠 이병헌♥엄마 이민정 반반씩 보이네('이민정 MJ')

사진='이민정 MJ' 유튜브 영상 캡처

배우 이민정이 첫째 아들의 어린 시절 모습을 공개했다.28일 유튜브 채널 '이민정 MJ'에는 '소통의 신 이민정의 인생 첫 Q&A *별걸 다 대답해줌'이라는 제목의 영상이 게시됐다.이민정은 인생 첫 라이브로 시청자들과 소통하는 시간을 가졌다. 이민정은 이날의 주제에 대해 "여러분이 저에게 궁금했던 것들을 여쭤보시면 대답해드리겠다"고 말했다.이민정은 "MBTI는 ESFP. 자유로운 영혼의 연예인이다. 마릴린 먼로와 엘튼 존과 같다고 한다"고 말했다. 이어 "가끔 ISFP 같다고 생각할 때도 있다. 사람을 좋아하는 것 같으면서도 혼자 있는 걸 좋아하게 된 게 (엄마 되고 나서부터다). 혼자서 잘 논다. 혼자 드라이브하는 것도 좋아한다"고 전했다.한 시청자는 "준후(이민정 아들) 어릴 적 영상을 추가로 공개할 생각이 있냐"고 물었다. 이민정은 "추가로 공개할 생각이 있다. 웃긴 것들이 많다"며 26개월 시절 아들의 영상을 공개했다.영상 속 아들은 샤워를 마치곤 침대에 누워 꺄르르 웃고 있다. 이민정도 옆에 나란히 누워 함께 웃고 있다. 이민정은 아들에게 "귀염둥이"라고 말한다. 행복한 모자의 모습이 미소를 자아낸다. 아들은 아빠 이병헌, 엄마 이민정을 모두 닮은 비주얼로 눈길을 끈다.이민정과 이병헌은 2013년 결혼했으며, 슬하에 2015년생 아들, 2023년생 딸을 두고 있다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr