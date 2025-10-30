사진=텐아시아DB

그룹 위아이(WEi)가 팬들의 사랑 속에서 행복한 상상의 나래를 펼쳐낸다. 이번 활동에는 지난 앨범 컴백 시기 작품 촬영으로 불참했던 김요한이 합류해 눈길을 끈다. 김요한은 2019년 방송된 Mnet '프로듀스 X 101'에서 1위를 차지했으나, 조작 논란으로 그룹 해체를 겪었다. 이후 배우 활동을 병행하며 지난 8월 종영한 SBS '트라이: 우리는 기적이 된다'에서 주연을 맡았고, 차기작으로 웨이브 오리지널 '제4차 사랑 혁명'과 영화 '메이드 인 이태원' 출연을 예고했다.위아이는 오는 29일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 미니 8집 'Wonderland(원더랜드)'를 발매한다.'Wonderland'는 위아이가 지난 1월 발매한 미니 7집 'The Feelings(더 필링스)' 이후 약 9개월 만에 선보이는 새 앨범이다. 전작을 통해 다양한 사랑의 감정을 노래했다면, 위아이는 이번 앨범을 통해 늘 변함없이 큰 사랑을 보내주는 루아이(팬덤명)를 향한 오롯한 진심을 전한다.위아이는 함께여서 즐겁고, 동시에 함께여서 걱정도 없는 행복한 상상 속 나래인 원더랜드로 루아이를 초대해 깊은 유대감을 나눈다. 'Wonderland'에는 타이틀곡 'HOME(홈)'을 포함해 'DOMINO(도미노)', 'One In A Million(원 인 어 밀리언)', 'Gravity(그래비티)', 'Everglow(에버글로우)' 등 총 5곡이 수록됐으며, 앨범 전반에 걸쳐 루아이를 향한 마음을 담았다. 이는 루아이와 함께 지나온 시간에 대한 헌사이자, 앞으로 계속될 동행에 대한 특별한 약속을 의미한다.타이틀곡 'HOME'은 지치고 힘든 순간에도 항상 곁을 지켜주는 존재를 '집(HOME)'에 빗대어 표현한 곡으로, 위아이가 팬들에게 전하는 가장 따뜻한 약속이기도 하다. 지금까지 발매된 위아이의 모든 앨범 크레딧에 이름을 올려온 멤버 장대현이 작사, 작곡, 편곡에 모두 참여해 올라운더 저력을 과시, 위아이만의 색깔을 배가했다.퍼포먼스 역시 섬세한 감정의 결을 표현하는 데 주안점을 뒀다. 위아이는 손끝의 각도까지 살린 유려한 춤선을 발휘하며 곡이 지닌 감성적인 분위기를 최대치로 끌어올릴 전망이다. 단단함과 부드러움이 공존하는 위아이표 퍼포먼스로 그동안 다져온 탄탄한 음악적 역량을 증명할 것으로 기대된다.위아이는 컴백과 동시에 국내와 일본에 오가는 전방위적 행보를 펼친다. 위아이는 컴백 당일인 29일 오후 8시 서울 광진구 예스24라이브홀에서 쇼콘 '2025 WEi SHOW-CON 'Wonderland''를 개최하고 팬들과 만난다. 쇼콘을 필두로 본격 컴백 활동에 돌입하는 위아이는 이날 미니 8집 'Wonderland'의 타이틀곡을 비롯한 수록곡 무대를 팬들에게 처음 선보일 예정이다.국내뿐 아니라 위아이는 11월 22일 오사카, 11월 30일 사이타마에서 단독 콘서트 '2025 WEi JAPAN CONCERT 'Wonderland''를 연다. 약 9개월 만에 현지 팬들과 다시 만나게 된 위아이는 음악과 퍼포먼스, 두 가지 측면에서 한층 더 성장한 모습으로 잊지 못할 추억을 선사한다는 각오다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr