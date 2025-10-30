QWER/ 사진=조준원 기자 wizard333@

그룹 QWER(큐더블유이알)이 제작을 함께 해오던 프리즘필터뮤직그룹과 계약 종료를 알렸다.QWER 소속사 쓰리와이코프레이션은 29일 "기존 QWER 공동제작을 담당했던 프리즘필터뮤직그룹(이하 '프리즘필터')과 협의 끝에 QWER의 공동제작 계약을 종료하기로 했다"며 "기존에 예정되어 있던 'QWER 1ST WORLD TOUR ROCKATION'(QWER 퍼스트 월드 투어 록케이션) 일정까지는 프리즘필터 주최로 진행될 예정이나, 향후 QWER 관련 모든 매니지먼트 및 제작은 쓰리와이코프레이션에서 맡아서 진행할 예정"이라고 밝혔다.이어 "또한, 기존 QWER의 뮤직 프로듀싱을 담당하셨던 이동혁 프로듀서는 공동제작 계약 종료와 상관없이 계속 QWER의 프로듀싱을 담당해 주실 예정"이라고 덧붙였다.한편 QWER은 2023년 10월, 인플루언서 김계란을 중심으로 기획된 4인조 걸밴드로, '최애의 아이들' 프로젝트를 통해 탄생했다. 그동안 매니지먼트는 쓰리와이코프레이션이 담당했으며, 멤버들의 레슨·트레이닝과 음악 제작 등은 프리즘필터가 맡아왔다.안녕하세요, 쓰리와이코프레이션입니다.기존 QWER 공동제작을 담당했던 프리즘필터뮤직그룹(이하 '프리즘필터')과 협의 끝에 QWER의 공동제작 계약을 종료하기로 하였습니다.기존에 예정되어 있던 'QWER 1ST WORLD TOUR ' 일정까지는 프리즘필터 주최로 진행될 예정이나, 향후 QWER 관련 모든 매니지먼트 및 제작은 쓰리와이코프레이션에서 맡아서 진행할 예정이니 참고 부탁드리겠습니다.또한, 기존 QWER의 뮤직 프로듀싱을 담당하셨던 이동혁 프로듀서는 공동제작 계약 종료와 상관없이 계속 QWER의 프로듀싱을 담당해 주실 예정입니다.QWER을 사랑해 주시는 팬 여러분께 진심으로 감사드리며, 앞으로도 변함없는 관심과 응원 부탁드립니다.감사합니다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr