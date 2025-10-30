사진='나는 솔로' 캡처

사진='나는 솔로' 캡처

사진='나는 솔로' 캡처

사진='나는 솔로' 캡처

'나는 SOLO' 28기 정숙이 현숙이 한 남자를 두고 다투는 모습이 그려졌다.지난 29일 방송된 SBS Plus와 ENA 예능 '나는 SOLO'(이하 '나는 솔로')에서는 돌싱 특집 28기 정숙-현숙이 영수를 두고 맞붙어 쑥대밭이 된 솔로나라 28번지의 모습이 공개됐다.4일 차 저녁, 상철은 정숙-순자와 2:1 데이트에 돌입했다. 순자는 데이트 시작부터 상철의 입에 청양고추를 밀어 넣었고, 매워하는 상철의 모습을 보며 빵빵 터졌다. 영수 대신 상철에게 유턴한 정숙은 "영수와 3:1 데이트를 하는 동안 스트레스를 엄청 받았다"고 하소연한 뒤, "두 사람을 방해할 의도는 전혀 없었다"며 미안함에 식사비를 몰래 결제했다.이후 1:1 데이트에서 정숙은 "그저 평범한 삶을 원할 뿐인데"라며 "순자 님과 잘 됐으면 좋겠어"라고 말했다. 뒤이어 순자와 1:1 데이트를 한 상철은 "내가 (순자 님에게) 올인한다면 받아줄 용의가 있냐?"고 물었고, 순자는 "나한테 완전 감겼구나~"라며 좋아했다.데이트를 마친 솔로녀들은 한 차에 타 모두 숙소로 이동했다. 이때 영숙은 "영수에 대한 감정이 0이 됐다"며 실망감을 토로했고 현숙은 "그래. 영수는 내꺼야"라고 소리쳤다. 이어 현숙은 "나 아까 영수랑 손잡고 다녔다"고 자랑했다. 이를 들은 정숙은 표정이 굳었다. 이후로도 영숙이 계속 영수를 디스하자 현숙은 "내가 좋아하는 사람인데 왜 욕해?"라며 대놓고 영수 편을 들었다.데이트 후 공용 거실에 모인 28기는 야식을 먹었다. 그러던 중, 숙소 전체가 정전되는 돌발 상황이 벌어졌다. 정희는 이 틈을 타서 광수의 손을 잡았다. 손이 잡힌 광수는 "찌릿찌릿했다"며 설레어 했다. 잠시 후 정숙은 저녁 자리에서 자연스레 영수에게 말을 걸었다.그런데 영수 옆자리를 차지한 현숙은 "나 뭐 먹을까요? 주인님~"이라며 둘의 대화를 자연스레 차단했다. 정숙은 다시 영수에게 말을 걸었는데, 현숙은 곧장 "정숙아, 살살해줘. 아까 욕 많이 했잖아"라고 도발했다. 정숙은 "나 (영수에 대한) 욕 안 했는데?"라며 발끈했고, 현숙은 "아까 하지 않았나? 언급은 했잖아"라고 맞섰다.싸늘한 기류 속, 영수가 잠시 자리를 비우자 현숙은 영수와 자신의 자리를 바꿔서 정숙과 영수 사이를 떼어놓으려 했다. 심지어 현숙은 정숙의 자리를 테이블 가장 끝자리로 유도했다. 그러나 정숙은 "나한테 이래라저래라 하지 않았으면 좋겠어"라고 경고했다. 현숙은 "내 딴엔 배려야"라며 웃었지만, 제작진 앞에서는 "딴 데 갔으면 딴 데 간 거지, 왜 자꾸 건드려?"라며 분노했다.이어 정숙은 모두가 있는 자리에서 영수에게 "정숙이랑 (대화)하는 거 진짜 짜증 나는데 참을게"라고 살벌하게 말했다. 이에 말을 잃은 정숙은 잠시 후 영수에게 "앞으로 알아서 잘하길"이라며 이별을 선언하는 발언을 했다. 당황한 영수는 "나중에 얘기하자"고 뒤, 현숙과 밤 산책에 나섰다. 이후 현숙에게 "(누구에게 직진할지) 결정이 너무 어렵다. 내일 오후 6시 전까지 결정해서 알려주겠다"고 약속했다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr