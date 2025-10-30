Adelina Zaria, '2025 하이원리조트 아시아모델페스티벌-페이스 오브 아시아 Grand Prize Winner' 수상[TEN포토]

'20주년 2025 하이원리조트 아시아모델페스티벌-페이스 오브 아시아'가 아시아모델페스티벌조직위원회(회장 양의식)&한국국제문화교류진흥원(원장 박창식) 주최&주관, 강원특별자치도, 정선군, 제천시, 하이원리조트(강원랜드 대표이사 직무대행 최철규), 한국메이크업전문가직업교류협회(회장 안미려) 후원으로 28일 오후 강원도 강원랜드 하이원리조트 컨벤션센터 5층에서 열렸다.Adelina Zaria와 아시아모델페스티벌조직위원회 양의식 회장, 2024 '페에스 오브 키르기스스탄' 대표모델 누라이가 기념촬영을 하고 있다.수상내역은 아래와 같다.Grand Prize Winner - Adelina Zaria (키르기스스탄)1st Prize Winner (female) - Wanaphon Chueaain (태국)1st Prize Winner (Male) - Thuta Aung (미얀마)하이원리조트상 - Adelina Zaria레스틸렌 키스립아이 아이콘상 - Monya Kiara (일본)이너생각상 - Shakhnoza Abdullaeva테라피코스상 - San Jamila Clarise Garcia (필리핀)엘레강스파리상 - Lutsaikhan Enkhjin (몽골)에르쯔틴상 - Evilina Mangutova (우즈베키스탄)아비쥬메디컬 스킨리더상 - Nguyen Thu Thao (베트남)팬누리상 - Damir Ozbeck (카자흐스탄)오라클상 - 황주원우즈넥스상 - Turgunbek Anarbekov (키르기스스탄)아크웰상 - Mehrin Zobaida (방글라데시)청담엔샤인 클리닉상 - Aitolgon Almaz Kyzy(키르기스스탄)올스타상 - 박지연에이치와이진상 - Tsao Wen Chi (대만)리퍼럴링크상 - ZHANG YIBING (중국)에이치엘글로벌 뉴스타상 - shakhnoza abdullaeva (우즈베키스탄)사진제공-아시아모델페스티벌조직위원회조준원 기자 wizard333@tenasia.co.kr