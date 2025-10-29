텐아시아 DB

제45회 청룡영화상 주인공들이 한자리에 모였다. 참석자들은 지난해 수상의 영광을 되새기고, 앞으로의 각오도 다졌다.29일 오전 서울 영등포구 CGV여의도에서 제45회 청룡영화상 수상자들이 핸드프린팅 행사에 참여했다. 이날 황정민, 김고은, 정해인, 이상희, 노상현, 박주현이 함께했다.'서울의 봄'으로 남우주연상을 받았던 황정민은 "1년이 후딱 지나갔다. 상 받았을 때의 그 좋은 마음이 아직 남아있다. 그런데 핸드프린팅 하면 끝나는 기분이다. 작년 한 해 너무 행복했다"라고 말했다. 이어 "청룡은 나의 꿈이었다. '너는 내 운명'으로 남우주연상을 받았을 때의 감동이 아직 남아있다. 은혜스럽다. 늘 자랑스럽게 사람들에게 얘기하곤 한다"고 덧붙였다.핸드프린팅을 진행하는 과정에서 앞에 놓인 홍초를 마신 황정민은 "뭘 탄 거야 여기다가"라고 너스레를 떨기도 했다. 과거 황정민은 홍초를 마신 뒤 신맛 때문에 부르르 떠는 모습이 화제를 모은 적이 있다.'파묘'로 여우주연상을 받았던 김고은은 "1년이 후딱 지나간 것 같다. 상을 받았을 때의 벅찼던 기분이 엊그제 같은데"라며 "청룡에서 상 받기가 하늘의 별 따기이지 않나. 황정민 선배님처럼 4번 받을 수 있도록 열심히 하겠다"고 말했다. 그러면서 "나에게 '청룡'은 항상 처음을 생각할 수 있게 만든다. 초심을 떠올린다"고 덧붙였다.'베테랑2'로 남우조연상을 받은 정해인은 "열심히 촬영했고, 행복했던 영화로 상을 받고, 좋은 행사에 참여할 수 있게 되어 행복하다. 핸드프린팅이 처음이라 긴장되기도 하고, 신기하기도, 설레기도 하다"라고 소감을 밝혔다. 그러면서 "'베테랑2'로 무대인사를 330회 돌았다. 극장을 찾아주시는 분들이 있었기 때문에 무대인사가 가능했다"라며 "워낙 오르락내리락을 많이 해서 하체가 좋아졌다"고 너스레를 떨었다.'로기완'으로 여우조연상을 받은 이상희는 "여우조연상 수상 당시 연기를 짝사랑하고 있다고 말씀드렸었는데, 주변에서 짝사랑이 아니라고 말씀해 주셔서 뿌듯하다"며 "나는 비판적인 사고를 가진 인간이었는데, 상을 받고 나서 좀 긍정적으로 바뀌게 됐다. 이제는 나 자신에게 '괜찮다, 잘했다'고 말해줄 수 있게 됐다"고 고백했다.'대도시의 사랑법'으로 신인남우상을 받은 노상현은 "상을 받은 것도 영광이었는데, 기록까지 남길 수 있어 영광이고, 설레는 마음으로 왔다"라고 심경을 밝혔다. 최근 넷플릭스 시리즈 '다 이루어질지니'에 출연한 노상현. '지니'가 있다면 빌고 싶은 소원을 묻자 "청룡상 한 번 더 받게 해달라고 빌고 싶다. 차례대로 가야 하니, 조연상 가고, 주연상 가고. 남은 소원은, 모두 건강하셨으면 좋겠다"라고 너스레를 떨었다.'드라이브'로 신인여우상을 수상한 박주현은 "첫 스크린 작품으로 상을 받은 것도 영광이었는데, 선배님들과 함께해서 더 영광"이라며 "악의 악을 해보고 싶다. 황정민 선배님이 하신 것처럼. '여자 황정민'이 되어서, 정말 '악'이 기본인 캐릭터를 해보고 싶다는 생각을 한다"라고 말했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr