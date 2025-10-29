[공식] 앤팀이 또, 일본 이어 K팝 본진서 113만 판매고…2연속 밀리언셀러

하이브의 글로벌 그룹 앤팀(&TEAM)이 한국 데뷔 앨범으로 발매 첫날 100만 장 이상을 판매하며 밀리언셀러를 달성했다. 일본에서의 성공에 이어 K-팝 시장에서도 통했다는 평가다.29일 한터차트에 따르면, 앤팀의 한국 미니 1집 ‘Back to Life’(백 투 라이프)는 지난 28일 하루 동안 113만 9,988장이 판매돼 일간 음반 차트 1위를 기록했다. 일본 세 번째 싱글 ‘Go in Blind’(고 인 블라인드)에 이어 2연속 밀리언셀러를 달성했다.이번 앨범의 음원 성적도 주목된다. 수록된 6곡 전곡이 30일 기준 멜론 ‘핫100’ 차트에 진입했으며, 타이틀곡 ‘Back to Life’ 뮤직비디오는 공개 하루 만에 유튜브 조회수 1,000만 회를 돌파했다. 이는 앤팀 뮤직비디오 중 가장 빠른 속도다.타이틀곡은 록 힙합(Rock Hip-hop) 장르로, 강렬한 사운드와 퍼포먼스가 특징이다. 아홉 멤버의 에너지와 도전 의지를 담은 안무가 곡의 서사를 강조한다.앤팀은 앨범 발매 당일 서울 용산 블루스퀘어 SOL 트래블홀에서 팬 쇼케이스를 열고 약 70분간 신곡 무대를 선보였다. 공연은 전 세계 158개국에 실시간 중계됐다.앤팀은 향후 음악방송과 예능 프로그램을 통해 활발한 활동을 이어갈 예정이다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr