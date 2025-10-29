‘조선족 래퍼’ 디아크, 대마 유통·흡입 혐의 체포[TEN이슈]

조선족 래퍼 디아크가 대마 유통 및 흡연 혐의로 체포됐다는 보도가 지난 28일 나왔다. 디아크 측은 혐의를 강하게 부인 중이다.28일 한 매체에 따르면 목포경찰서는 전날 마약 유통 및 흡입 혐의(마약류 관리에 관한 법률 위반)로 디아크에 대한 체포영장을 집행해 조사 중이다.2004년생 디아크는 중국 연변 연길시 조선족 출신이다. 그는 2018년 방영된 엠넷 '쇼미더머니 777'에 출연해 얼굴을 알렸다. 이후 2021년에는 '고등래퍼4'에 출연해 3위에 올랐다.피네이션과 계약만료 후 지난해 11월 GOD'S PLAN과 전속계약을 맺고 활동을 하고 있다.마약류 관리에 관한 법률에 따르면 단순 투약의 경우 10년 이하의 징역 또는 1억 원 이하의 벌금, 유통·판매·매매 알선에 관여한 경우 무기징역 또는 5년 이상의 징역형을 받을 수 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr