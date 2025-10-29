사진=텐아시아DB

방송인 기안84가 이장우, 조혜원 결혼식의 사회를 본다.지난 28일 방송된 MBC 예능 '시골마을 이장우2'에서는 다음 달 결혼을 앞둔 방송인 이장우가 기안84와 함께 다양한 이야기를 나눴다.이장우는 "요즘 운동을 한다. 러닝도 한다"라며 말문을 열었다. 이에 기안 84가 "러닝 모임에 나와라"고 하자 이장우는 "거기는 못 끼고 여자친구랑 살살하고 있다. 결혼식이 세 달 정도 남았다. 세 달이면 다 뺸다"고 말했다.결혼식 이야기가 나오자 기안84는 이장우가 부탁한 결혼식 사회 대신 축가를 부르겠다고 이야기했다. 그는 "내가 사회에 약하다. 너는 모르겠지만 난 축가 전용이다. 사람들이 나를 축가로 부르지 사회로 부르지 않는다"고 설명했다.그러자 이장우는 "동생 결혼인데 긴장할 게 뭐 있냐. 우리 식구들은 형을 다 좋아한다. 혜원이도 한 번 보지 않았냐. 걔는 틀에 짜인 정형화된 결혼식을 원하지 않는다"라며 사회를 봐달라고 부탁했다.기안84는 "축가로 가자. 레퍼토리가 몇 개 있다. 임창정의 '결혼해 줘' 어떠냐. 신부님 아마 울 거다"라며 사회를 재차 거절했다. 이에 이장우는 "형이 축가하면 분위기가 진짜 이상해질 것 같다. 형의 느낌으로 사회를 주도하는 게 좋은데, 축가를 했을 때 사회자가 형을 분위기 망친 사람으로 몰아가는 게 싫다. 이렇든 저렇든 상관없다. 완벽한 결혼식을 원하는 게 아니다"라고 말했다.결국 기안84는 "알았다. 해볼게"라며 이장우의 제안을 수락했다. 이후 기안84는 결혼식 로망을 밝히기도 했다. 그는 "(결혼을) 안 하고 싶다가 아니고 신내림처럼 기다리고 있다. 언젠가 오지 않을까. 안 오면 안 오는구나. 그게 편한 것 같다. 로망은 그분을 따라 하는 건 아니고 원빈 님처럼 야외에서 조용하게 하고 싶다"라며 웃어 보였다.한편 이장우와 조혜원은 내달 23일 서울 송파구에 위치한 잠실 롯데호텔월드에서 결혼식을 올린다. 두 사람은 KBS2 '하나뿐인 내편'에서 호흡을 맞춘 뒤 실제 연인으로 발전했다. 2023년 6월 열애를 공식 인정한 이후로 7년 만에 결실을 맺게 됐다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr