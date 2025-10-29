/사진 = 윤스토리엔터테인먼트

가수 조관우가 '조관우 MUSIC' 시리즈의 단독 콘서트를 개최한다.29일 소속사 윤스토리엔터테인먼트에 따르면 '2025 조관우 MUSIC_겨울이야기'(부제 : You are the reason for my life)가 오는 12월 9일 오후 7시 30분, 서울 서대문구 연세대학교 백주년기념관 콘서트홀에서 열린다.이번 무대는 "음악은 내가 살아가는 이유였습니다"라는 조관우의 마음을 팬들에게 전하기 위한 '조관우 MUSIC' 시리즈의 일환으로, 음악을 통해 자신과 팬 모두가 서로의 인생 이유임을 다시 한번 확인하는 시간을 선사할 예정이다.공개된 포스터 속 조관우는 화이트 컬러의 꽃자수 의상을 입고 눈꽃처럼 환한 미소를 지은 모습으로, 겨울 감성과 따뜻한 무대에 대한 기대감을 높이고 있다.콘서트에서는 조관우의 대표곡 '겨울이야기', '늪', '꽃밭에서', '영원', '길', 드라마 OST '진정 난 몰랐네'를 비롯해 '크리스마스 이브', '실버벨' 등 계절에 어울리는 겨울 명곡들이 선보인다.또한 조관우가 직접 작사·작곡한 블루스 트로트 '비가 오려나', 그리고 20대 시절 음악에 대한 감사의 마음을 담아 쓴 자작곡 '그대 내 인생의 이유'도 공연에서 만날 수 있다. 더불어 조관우가 직접 어쿠스틱 기타를 연주하는 언플러그드 무대도 마련돼 관객들에게 특별한 감동을 선사할 예정이다.이번 콘서트에서는 12월 발매 예정인 신곡이 최초 공개되며, 조관우의 명곡과 숨은 보석 같은 노래들로 다채롭게 구성된다.팝핀현준이 우정 출연하고, 세션에는 키보드 위종수, 드럼 김선중, 피아노 조현석, 베이스 박한진, 기타 정성호, 색소폰 이인관, 트럼본 박경건, 트럼펫 박경모, 코러스 박채원, 공보경, 최형진이 참여한다.의상은 앙드레김 아뜨리에 대표 겸 디자이너 김중도가 제작 및 후원을 맡았으며, 콘서트는 윤스토리엔터테인먼트가 주최·주관하고, 여지윤 대표가 총괄 프로듀서를 맡았다.오는 30일 오전 10시, 티켓링크와 NOL티켓 예매 오픈.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr