'로맨스 장인' 장기용이 돌아온다. 1992년생인 그는 YG엔터테인먼트 소속으로 활동했으나, YG가 배우 매니지먼트 사업 종료에 따라 지난 2월 송혜교가 소속된 UAA와 전속계약을 체결했다.11월 12일 수요일 밤 9시 처음 방송되는 SBS 새 수목드라마 '키스는 괜히 해서!'는 생계를 위해 애엄마로 위장취업한 싱글녀와 그를 사랑하게 된 팀장님의 쌍방 속앓이 로맨스다. 2025년 핫한 두 배우 장기용(공지혁 역)과 안은진(고다림 역)의 짜릿하고 찐한 도파민 폭발 로맨스로, SBS 평일 로맨스 드라마 신드롬 부활을 예고한다.장기용은 극 중 남자주인공 공지혁 역을 맡았다. 공지혁은 외모면 외모, 일이면 일 무엇 하나 부족함 없이 완벽하게 해내는 '능력 남주'이다. 사랑을 믿지 않던 공지혁은 천재지변 급 키스만 남기고 사라진 여자 고다림 때문에 멘붕에 빠진다. 남들에게는 세상 차가운 남자가 사랑하는 여자 앞에서는 속절없이 흔들리는 것. 안방극장 여심을 제대로 공략할 매력적인 로맨스 남자주인공 캐릭터라고 할 수 있다.장기용은 다양한 장르의 작품, 다채로운 캐릭터로 필모그래피를 차곡차곡 채워왔다. 그중에서도 KBS 2TV '고백부부', MBC '이리와 안아줘', tvN '검색어를 입력하세요', tvN '간 떨어지는 동거', SBS '지금, 헤어지는 중입니다', 가장 최근작인 JTBC '히어로는 아닙니다만' 등 로맨스 장르의 작품에서 유독 많은 사랑을 받았다. 이는 장기용이라는 배우가 지닌 유니크한 매력과 연기 스타일 덕분이다.장기용은 단번에 시선을 사로잡는 눈부신 비주얼은 물론 깊은 눈빛, 중저음의 목소리, 섬세한 감정선, 순식간에 상대방을 집중하게 만드는 독특한 분위기로 '로맨스 장인' 혹은 '로코 장인'이라는 수식어를 얻었다. 장기용이 하면 멋있기만 한 것이 아니라 설레고 가슴 뛰고, 그 사랑에 몰입까지 하게 된다는 반응. 이에 많은 시청자가 장기용의 로맨스 '키스는 괜히 해서!'를 기대하며 기다리고 있다.장기용은 '키스는 괜히 해서!'를 통해 여심을 사로잡는 '멋짐'은 물론 "이렇게 톡톡 튀는 면이 있었나?" 싶어질 정도로 밝고 유쾌한 면모도 보여줄 전망이다.제작진은 "장기용 배우가 중간중간 보여주는 의외의 코믹 모멘트는 극의 활력을 불어넣고 공지혁 캐릭터 매력도 배가할 것이다. 한층 업그레이드된 로맨스 장인 장기용의 매력에 푹 빠지게 될 것이다. 많은 관심과 기대, 응원 부탁드린다"라고 전했다.'키스는 괜히 해서!'는 11월 12일 수요일 밤 9시 첫 방송 된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr