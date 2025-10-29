사진=산다라 SNS

그룹 투애니원 멤버 산다라박이 고(故) 이희철의 생일을 축하했다.산다라박은 지난 28일 자신의 인스타그램 스토리에 "생일 축하해 내 친구 희철아. 사랑해, 또 보러 올게"라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에는 산다라박이 고인을 찾아 하늘에서 맞는 첫 생일을 축하해 주고 있는 모습. 특히 산다라박은 "희철이 납골당 갈 때마다 무지개가 비친다"며 "우리를 만나러 온 거였으면 하는 마음"이라고 애틋함을 드러냈다.산다라박은 1984년생으로 올해 40세다. 2살 차이인 두 사람은 7년간 크리스마스를 함께 보낼 정도로 돈독한 사이임을 알렸었다.이희철은 KBS2 예능 '살림하는 남자들2'(이하 '살림남2') 출연을 비롯해 스타일리스트로도 활동했던 방송인 겸 사업가다. 이희철은 지난 1월 7일 심근경색으로 38살의 나이에 갑작스럽게 세상을 떠났다.한편 산다라박이 속한 그룹 투애니원은 지난 4월 12일과 13일 서울 방이동 올림픽공원 KSPO DOME(구 체조경기장)에서 2025 2NE1 콘서트 '웰컴 백' 앙코르 인 서울을 끝으로 무려 12개 도시·27회에 걸친 데뷔 15주년 기념 아시아 투어를 마쳤다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr