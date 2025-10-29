이미지 크게보기 사진 = tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'

배우 이정재가 세 번의 전성기를 거쳤음에도 여전한 불안을 솔직하게 털어놨다.29일 방송된 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에는 '오징어 게임' 시리즈부터 '스타워즈'까지 월클을 넘어 우주스타로 돌아온 배우 이정재의 이야기가 펼쳐졌다.이날 방송에서 이정재는 '오징어 게임' 이후 최근 사우디아라비아 대규모 엔터 포럼에 초청받은 일화를 밝혀 눈길을 끌었다. 그는 "내가 참석해서 본 것 중 가장 큰 포럼이었다. '한국에 투자해라'라고 얘기하고 왔다"고 말했다.어느덧 데뷔 33년 차를 맞은 배우 이정재는 '모래시계'부터 '관상', '오징어 게임'까지. 세 번의 전성기를 맞이했음에도 여전히 불안이 있다고 고백했다. MC 유재석이 "인기에 차분한 것 같다. 들뜨는 성격이 아닌 것 같다"고 말하자 이정재는 "제가 나락으로 갈까 봐, 몇 번 갈 수도 있었기 때문에 조심하는 거다"고 솔직하게 얘기해 웃음을 자아냈다.이어 '불안함을 느끼냐'는 질문에 대해서도 이정재는 "늘 불안하다. 불안함 속에 살고 있다"며 "지금도 하고 있는 작품에 대해서 벼랑 끝에 있는 건 여전하다. 벼랑이 좀 더 높아져서 더 무섭기도 하고 두렵다"고 고백했다.그는 "어쩔 수 없는 나의 능력치는 항상 있고, 물론 그걸 뛰어넘는 사람들이 있다. 하지만 제가 그걸 매번 뛰어넘는 건 불가능하지 않을까. 그걸 인정하면 마음이 편하다"며 겸손하게 얘기했다.한편, 이정재는 오는 11월 3일(월) 첫 방송 예정인 tvN 새 월화드라마 '얄미운 사랑'에 출연한다. '얄미운 사랑'은 초심을 잃은 국민 배우와 정의 실현에 목매는 연예부 기자의 디스 전쟁, 팩트 폭격, 편견 타파 드라마다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr