배우 이정재가 세 번의 전성기를 거쳤음에도 여전한 불안을 솔직하게 털어놨다.
29일 방송된 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭'에는 '오징어 게임' 시리즈부터 '스타워즈'까지 월클을 넘어 우주스타로 돌아온 배우 이정재의 이야기가 펼쳐졌다.
이날 방송에서 이정재는 '오징어 게임' 이후 최근 사우디아라비아 대규모 엔터 포럼에 초청받은 일화를 밝혀 눈길을 끌었다. 그는 "내가 참석해서 본 것 중 가장 큰 포럼이었다. '한국에 투자해라'라고 얘기하고 왔다"고 말했다.
어느덧 데뷔 33년 차를 맞은 배우 이정재는 '모래시계'부터 '관상', '오징어 게임'까지. 세 번의 전성기를 맞이했음에도 여전히 불안이 있다고 고백했다. MC 유재석이 "인기에 차분한 것 같다. 들뜨는 성격이 아닌 것 같다"고 말하자 이정재는 "제가 나락으로 갈까 봐, 몇 번 갈 수도 있었기 때문에 조심하는 거다"고 솔직하게 얘기해 웃음을 자아냈다. 이어 '불안함을 느끼냐'는 질문에 대해서도 이정재는 "늘 불안하다. 불안함 속에 살고 있다"며 "지금도 하고 있는 작품에 대해서 벼랑 끝에 있는 건 여전하다. 벼랑이 좀 더 높아져서 더 무섭기도 하고 두렵다"고 고백했다.
그는 "어쩔 수 없는 나의 능력치는 항상 있고, 물론 그걸 뛰어넘는 사람들이 있다. 하지만 제가 그걸 매번 뛰어넘는 건 불가능하지 않을까. 그걸 인정하면 마음이 편하다"며 겸손하게 얘기했다.
한편, 이정재는 오는 11월 3일(월) 첫 방송 예정인 tvN 새 월화드라마 '얄미운 사랑'에 출연한다. '얄미운 사랑'은 초심을 잃은 국민 배우와 정의 실현에 목매는 연예부 기자의 디스 전쟁, 팩트 폭격, 편견 타파 드라마다.
조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr
