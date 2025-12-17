이미지 크게보기 사진 = KBS1 '아침마당'

가수 신명난이 안타까운 가족사를 고백했다.17일 방송된 KBS1 '아침마당'의 인기 코너 '도전 꿈의 무대'에는 신명난 씨가 자신의 인생사를 담은 무대를 펼쳤다.이날 방송에서 신명난은 "저는 홀어머니에 시누이만 5명인 남편을 만나 딸, 아들을 낳았다"며 20명이 넘는 시댁 구들 밥을 하며 시집살이를 했다고.12시 전에 자본 적이 없을 정도로 열심히 살았던 그는 "5살 된 아들이 중랑천에 놀러 갔다가 물에 빠져 하늘나라로 갔다. 싸늘하게 식은 아들의 모습은 지금도 잊히지 않는다. 지금도 가슴이 찢어진다"며 당시 힘들었던 심경을 떠올리며 눈시울을 붉혔다.신명난은 "실의의 빠져 술 없이는 버틸 수 없을 때 7살 딸아이가 눈에 들어왔다"며 딸이 유일한 버팀목이었다고 말했다. 하지만 아들이 숨진 뒤 또 다른 시련이 왔다고.그 시련은 남편의 외도였다. 그는 "아들을 얻겠다고 남편이 여러 여자와 외도를 했다"며 "딸을 잘 키우고 싶어 이혼을 했다. 건설 현장에서 육체노동도 하면 홀로 딸을 열심히 키웠다. 지금은 결혼해서 잘 살고 있다"고 얘기했다.5살이라는 어린 나이에 세상을 떠난 아들에게 신명난은 "엄마가 지켜주지 못해서 미안하고, 지금도 잊지 않는다고 영원히 사랑한다고 전하고 싶다"고 진심을 전했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr