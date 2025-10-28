진영, 목숨이 여러개라도 되나…♥전여빈 위해 살인마 뒤쫓는다 ('부세미')

사진제공=지니TV

진영이 전여빈을 지키기 위해 위험한 추격전을 벌인다.28일 방송되는 지니 TV 오리지널 ‘착한 여자 부세미’ 10회에서는 전동민(진영 분)이 김영란(전여빈 분)을 위협한 살인청부업자 길호세(양경원 분) 추격에 가담한다.무창 마을에 잠입해 김영란을 죽이려 했던 길호세는 가선영(장윤주 분)이 키운 살인병기나 다름 없었다. 길호세는 자신을 전폭적으로 지원해준 가선영에게 절대적으로 복종했기에 그녀의 요구라면 사람을 죽이는 일도 거리낌없이 수행했던 터.그러나 전동민의 저지로 인해 김영란을 제거하려던 계획에 실패한 길호세는 감쪽같이 자취를 감춰 보는 이들을 불안하게 만들었다. 전동민 역시 경찰들 사이에서 함께 길호세를 찾아다니며 김영란을 보호하기 위해 애쓰고 있어 전동민이 길호세를 잡고 김영란을 지킬 수 있을지 궁금해진다.이런 가운데 공개된 사진 속에는 전동민과 길호세의 은밀한 추격전이 담겨 긴장감을 높인다. 만약 미행 사실을 들킨다면 전동민은 물론 그가 지키려는 김영란도 무사하지 못하는 만큼 전동민은 숨소리도 죽인 채 길호세의 뒤를 따르고 있다.길호세 역시 사방에서 자신을 지켜보는 많은 눈들을 피해 가선영과의 약속을 수행하고자 수단과 방법을 가리지 않을 예정이다. 과연 전동민과 길호세는 각자 지키고 싶은 사람들을 위해 자신의 목표를 이뤄낼 수 있을지, 잡으려는 자와 도망치려는 자 사이 쫓고 쫓기는 추격전 결과에 관심이 집중된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr