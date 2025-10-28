사진제공=티엔엔터테인먼트

가수 이찬원이 정규 2집 '찬란(燦爛)'으로 커리어 하이를 달성했다.지난 27일 음반 판매량 집계 사이트 한터차트에 따르면 이찬원의 정규 2집 '찬란(燦爛)'은 초동 판매량(20일~26일 집계 기준) 61만1186장을 기록하며 자체 최고 기록을 세웠다.이찬원은 이번 정규 2집으로 정규 1집 'ONE'(57만 장)과 미니앨범 'bright;燦'(60만 장)의 초동 판매량을 모두 넘어섰다. 이로써 3연속 하프 밀리언셀러를 달성하며 또 한 번 성장세를 입증했다.타이틀곡 '오늘은 왠지'는 22일 벅스 실시간 음원 차트 1위를 차지했다. 이찬원은 컨트리 팝, 발라드, 유로댄스, 소프트 록, 재즈 등 다양한 장르를 소화하며 안정적인 보컬을 선보였다.이찬원은 KBS2 '뮤직뱅크'를 시작으로 MBC '쇼! 음악중심', SBS '인기가요' 등 음악방송에 연이어 출연해 타이틀곡 '오늘은 왠지' 무대를 공개했다. 그는 따뜻한 음색과 여유 있는 무대 매너로 팬들의 호응을 얻었다.한편 이찬원은 27일 오후 8시 SBS Life '더 트롯쇼'에도 출연해 정규 2집 '찬란(燦爛)'의 무대를 이어갔다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr