사진=손연재 유튜브

전 리듬체조 선수 손연재가 둘째 성별에 관심을 드러냈다.27일 손연재 유튜브 채널에는 '어떤 남자가 좋은 남자예요? 바람의 기준? 손연재의 찐친 유부들과 매운맛 연애상담'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 손연재는 '결혼 전문가'를 자처하며 밸런스 게임을 진행했다. 첫 번째 질문은 '육체적 바람 VS 정신적 바람.'손연재는 "정신적으로 누굴 너무 사랑하면 보내줘야 한다고 생각한다"면서 "육체적 바람은 용서 못 한다. 갑자기 일어나는 일이 아니잖냐. 멈출 수 있는 기회가 많은데, 제어를 못 했다는 게 싫다"고 말했다.그러면서 "'누군가를 사랑하게 됐다' 하고 가서 뭘 하든 상관없지만, 실수로 일어났다는 건 정말 이해할 수 없다"고 강조했다. 손연재가 육체적 바람을 용서할 수 없는 가운데, 친구들은 정신적 바람이 더 싫다고 답해 눈길을 끌었다.'기혼자가 번호를 주면 바람인가'에 대해 토론 중 손연재는 "난 번호 따여 본 적이 없다. 왜 아무도 전화번호를 안 물어보냐"고 토로해 웃음을 안겼다.미혼 친구에게 여러 번 '좋은 남자 만나는 법'에 대해 이야기했다는 손연재는 "예전에는 사람들이 적극적으로 돌아다녀서 자만추(자연스러운 만남 추구)가 가능했지만, 요즘은 결국 나를 잘 아는 지인에게 소개를 받아야 한다"고 털어놨다.지인에게 소개받아 현재 남편을 만난 손연재는 "외모가 마음에 안 들어도 가서 일단 만나보는 게 좋은 것 같다"고 전했다. 친구가 "많이 만나보는 게 중요하다"고 하자 그는 "좋은 사람은 그래도, 나쁜 사람 만나는 게 삶에 필요한 경험인가"라며 의문을 드러내기도 했다.손연재는 '좋은 남자'에 대해 "첫 번째는 나를 헷갈리게 하지 않는 사람이다. 나를 좋아하거나 싫어하는 걸 헷갈리게 하는 사람은 냉정하게 정리해야 한다. 진짜 좋아하면 헷갈리게 하지 않는다"고 이야기했다.또 손연재는 "연애할 때 내가 꾸며야 한다고 생각하면 너무 스트레스다. 나의 꾸민 모습을 좋아한다고 생각하니까"라며 "내 남편한테는 내가 어떻게 보이는지 신경을 안 쓰고 싶다. 이 사람 만나려고 꾸며야 한다고 생각하면 못 만날 것 같다"고 밝혔다. 연애할 때 가장 중요한 점으로 '존중'을 꼽은 손연재는 "외모보다 태도가 중요하다"고 강조했다.최근 둘째 계획을 밝힌 손연재는 타로점을 보며 "둘째 성별이 뭐냐"고 물었다고. 그는 "타로 보는 분이 '혹시 뱃속에 있냐'고 물었는데, 없다고 했다. 임신 카드가 2장 나왔는데, 마지막이 망나니 카드더라. 감수성 예민하고, 예술적이며 사고 칠 것 같은 딸이 나올 것 같다고 했다"고 전헀다. 친구들은 "딱 너다"라며 손연재 닮은 딸의 탄생을 기대했다.한편, 손연재는 2022년 9살 연상의 금융계 종사자와 결혼, 슬하에 외동아들을 양육 중이다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr