사진제공=SBS Plus, ENA

'나는 SOLO' 데프콘, 이이경, 송해나가 자신 있게 점찍은 나솔이 부모 후보가 밝혀진다.오는 29일 방송되는 SBS Plus와 ENA 예능 '나는 SOLO'(이하 '나는 솔로')에서는 찰떡궁합을 자랑하는 커플의 훈훈한 데이트 현장이 공개된다.이날 솔로나라 28번지는 솔로녀들의 선택으로 새로운 데이트에 나선다. 한 커플은 3MC도 감탄한 완벽 티키타카를 보여주며 이미 최종 커플이 된 듯한 분위기를 풍긴다. 데이트 중 솔로녀가 "콧물이 난다. 나한테 정떨어지면 어떡해?"라고 걱정하자, 솔로남이 "콧물을 흘려서 혓바닥으로 핥아 먹어도 상관없다"고 말한다는 것. 심지어 이 솔로남은 3MC의 마음마저 저격하는 멘트를 쏟아내 감탄을 자아낸다.흐뭇한 미소로 데이트를 지켜보던 MC 데프콘은 "편안하다"라며 흡족해한다, 급기야 그는 "나솔이가 여기다!"라며 "이 정도면 결이 너무 잘 맞으니까 나솔이가 생겼을 만하다"고 말한다. 솔로나라 28번지 방영과 동시에 탄생한 28기 베이비 나솔이(태명)의 부모 후보라고 추측하는 것.그런가 하면 28기에서는 멜로드라마보다 더 설레는 심쿵 명장면도 탄생한다. 솔로나라 28번지는 계속되는 궂은 비에 전체 정전이 되는 돌발 상황이 벌어진다. 갑작스럽게 찾아온 새까만 어둠에 솔로남녀는 "키스해! 키스해!"를 외치며 분위기를 잡는다. 그때 한 솔로녀가 테이블 아래로 손을 내려 한 솔로남의 손을 잡아 설렘을 자아낸다고. 박력 있게 손잡기를 이끌어낸 솔로녀는 "나는 계속 잡고 싶었다"며 테토녀 면모를 보여준다.3MC가 예언한 28기 베이비 나솔이 부모 후보는 29일 오후 10시 30분에 방송되는 '나는 솔로'에서 확인할 수 있다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr