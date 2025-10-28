사진=은가은 SNS

트로트 가수 은가은과 박현호 부부가 임신 소식을 전했다.27일 은가은은 현재 임신 22주 차에 접어든 것으로 알려졌다. 지난 4월 결혼한 지 약 6개월 만에 찾아온 반가운 소식이다.1987년생 은가은과 1992년생 박현호는 5살 차 연상연하 커플로, KBS2 '불후의 명곡'을 통해 처음 인연을 맺은 뒤 연인으로 발전했다. 두 사람은 지난해 3월 교제를 시작해 약 1년 만에 결혼에 골인했다.채널A '신랑수업'을 통해 결혼 준비 과정을 공개했던 은가은은 당시 "인연이 시작된 뒤 좋은 일이 많았다. 떨어져 있어도 항상 곁에 있는 듯한 편안함과 안정감을 느꼈고, 만남을 이어가며 확신이 생겼다"고 털어놓은 바 있다. 많은 이의 축하 속에 백년가약을 맺으며 인생의 새로운 장을 열었다.결혼 후 곧바로 임신을 준비했던 은가은은 지난 5월 한 차례 임신설에 휩싸이기도 했다. 당시 '신랑수업' 방송에서 박현호가 "(테스트기) 두 줄이라고 하던데?"라며 임신을 암시하는 듯한 발언을 하자 관심이 집중됐지만, 은가은은 즉시 "엄마도 임신이냐고 물어보시더라구요! 물론 2세 계획은 있지만, 지금은 아닙니다! 예쁜 아기가 오면 가족 다음으로 알려드릴게요"라며 루머를 해명했다.그로부터 얼마 지나지 않아 찾아온 새 생명에 은가은은 현재 조심스럽게 태교에 전념하며 건강 관리에 힘쓰고 있는 것으로 전해졌다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr