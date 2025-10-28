사진=유튜브 채널 '손연재 sonyeonjae'

리듬체조 국가대표 출신 손연재가 지인과 함께 결혼생활과 '바람'에 대한 생각을 털어놨다.지난 27일 유튜브 채널 '손연재 sonyeonjae'에는 "정신적 바람 vs 육체적 바람? 손연재의 찐친 유부녀들과 매운맛 연애상담"이라는 제목의 영상이 공개됐다.영상에는 손연재와 남편을 소개해 준 절친 언니, 그리고 오래 알고 지낸 친구들이 함께했다. 손연재는 "매일 단톡방에서 얘기하는 사이고 한 달에 한 번은 꼭 만난다. 두 사람은 유부녀고 한 명은 미혼"이라고 설명했다.이날 대화의 첫 주제는 "남자의 정신적 바람 vs 육체적 바람, 어떤 게 낫나"였다. 지인들은 "둘 다 싫고 용서 안 할 거지만 육체적 바람이 낫다. 정신적 바람이 더 싫다"고 입을 모았다.손연재는 이에 대해 다른 입장을 내놨다. 손연재는 "만약 남자가 정신적으로 누군가를 사랑하면 보내줘야 한다고 생각한다"고 말했다. 이어 "육체적 바람이 싫은 이유는 제어를 못 했다는 사실이 싫다. 누굴 사랑해서 무슨 일이 일어났는데 그건 이해가 간다"고 말했다.이어진 질문은 "번호를 물어본 이성에게 번호를 주는 건 바람인가, 아닌가"였다. 결혼 11년 차 지인은 "번호를 주는 건 예비 바람"이라고 잘라 말했다. 결혼 4년 차 친구는 "물어보는 사람이 민망할까 봐 줄 수도 있고 주변 압력 때문에 줄 수도 있으니까 그건 바람 아니다. 그 번호를 내 앞에서 차단하면 되는 거 아니냐"고 말했다.손연재는 "나중에 차단 풀면 어쩔 거야"라고 되물으며 웃었다. 손연재는 "사실 난 번호를 한 번도 따인 적이 없어서 잘 모른다"고 말하며 분위기를 풀었다.이날 손연재는 "결혼하기 좋은 남자를 만나는 법"에 대해서도 자신의 기준을 밝혔다. 손연재는 "어떤 남자라도 나를 헷갈리게 하지 않는 남자"라고 말했다. 이어 "이 사람이 나를 좋아하는지 아닌지 헷갈리게 하면 좋은 사람이 아니다"라고 강조했다.또 손연재는 "요즘에는 사람들이 이성을 적극적으로 찾아다니지 않아서 자만추가 어렵다"고 말했다. 손연재는 "만약 지인이 '잘 맞는 사람'이라고 소개하면 무조건 만나야 한다. 많이 만나는 건 좋지만 나쁜 사람을 만나는 건 별로다. 나처럼 '나쁜 남자다'라고 느껴도 빨리 못 나오는 사람들은 애초에 나쁜 사람을 안 만나는 게 맞다"고 조언했다.외모 취향에 대한 생각도 전했다. 손연재는 "남자가 내가 꾸미고 다녀야 예쁘다고 생각하면 힘들다"고 말했다. 이어 "상대에 예의를 갖추는 수준에서 편하게 지내는 게 좋다"고 말했다.한편, 2012 런던 올림픽 개인 종합 5위, 2016 리우데자네이루 올림픽 개인 종합 4위를 기록했던 손연재는 2017년 리듬체조 국가대표 선수 생활을 마무리했다. 이후 그는 2022년 9살 연상 금융업 종사자와 결혼해 지난해 2월 아들을 얻었다. 손연재는 현재 리듬체조 스튜디오를 운영하며 후배 양성에 힘쓰고 있다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr