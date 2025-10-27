전여빈, 결국 긴급 기자회견 열었다…목숨 위협받더니, 상속 전쟁에 정면 돌파 ('부세미')

사진제공=지니TV

전여빈이 가성 그룹 상속 전쟁의 최전선에 뛰어든다.27일 오후 10시 방송되는 지니 TV 오리지널 ‘착한 여자 부세미’ 9회에서는 김영란(전여빈 분)이 가선영(장윤주 분)의 고삐 풀린 질주를 막기 위해 정면 돌파를 시도한다.앞서 이선 유치원 운전기사로 무창마을에 들어온 길호세(양경원 분)가 사실 가선영의 사주로 김영란을 죽이기 위해 들어온 인물임이 밝혀졌다. 길호세는 화염에 휩싸인 잔 다르크 그림처럼 김영란을 살해하려 했을 뿐만 아니라 김영란을 구하러 온 백혜지(주현영 분)를 칼로 찌르는 행동까지 서슴지 않으며 악랄함을 드러냈다.절체절명의 위기 속에서 김영란과 백혜지의 앞날은 어떻게 될지 궁금해지는 가운데 공개된 사진 속에는 병상에 누운 백혜지와 곁을 지키는 김영란의 모습이 담겨 있다. 자신을 지키려다 누군가 또 다치는 것을 본 김영란의 얼굴에는 착잡함과 죄책감이 서려 있다.가선영의 잔혹함이 김영란 뿐만 아니라 주변 사람들까지 위협하고 있는 만큼 김영란은 이제 가짜 신분이 아닌 김영란으로서의 반격을 예고한다. 이돈(서현우 분)의 도움을 받아 기자회견을 열고 자신을 드러내는 한편, 가선영, 가선우(이창민 분)의 관계를 갈라놓기 위해 전력을 다하는 것. 과연 김영란이 세상에 드러내고픈 이야기는 무엇일지, 김영란의 정면돌파가 가선영, 가선우 남매에게 어떤 영향을 미칠지 궁금해진다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr