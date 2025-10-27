(주)쇼박스

배우 강하늘이 배우들과의 호흡을 밝혔다.지난 24일 서울 종로구 삼청동에 위치한 한 카페에서 영화 '퍼스트 라이드' 강하늘과의 인터뷰를 진행했다. 강하늘은 자주 보는 취재진이 익숙한듯 트레이닝 차림으로 다소 편안하게 인터뷰장에 들어섰다.‘퍼스트 라이드’는 24년 지기 친구들이 처음으로 함께 해외여행에 나서며 벌어지는 예측 불가 소동을 그린 코미디다. 강하늘은 극중 ‘수능 만점’을 받은 모범생 태정으로 분했다.우정 여행을 다룬 이 작품처럼 실제로도 배우들의 호흡이 참 잘맞기로 정평이 났다. 강하늘은 '맏형' 김영광에 대해 "영광이형은 어린 시절 모든 남자의 우상이다. 남친짤로 유명하지 않았나. 되게 연예인같은 사람이다. 꼭 만나뵙고 인사드리고 싶다는 생각을 했다"라고 말했다. 그러면서 "취향이 비슷하다. 영화나 노래, 개그 코드 등이 잘 맞는다. 유튜브 보다가 재밌는 걸 발견하면 형한테 공유한다"고 설명했다.강영석과는 원래도 친분이 있었고 한선화는 워낙 사람을 잘 챙겨서 고마움이 강하다고. 그는 '막내' 차은우에 대해서는 "내가 과연 그 분을 만나도 될까 라는 생각이 들더라. 잘생기고 피지컬도 좋은데 성격도 좋다"고 덧붙였다.'퍼스트 라이드'는 오는 29일 전국 극장에서 개봉한다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr