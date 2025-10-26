사진 = 송가인 인스타그램

가수 송가인의 미모가 날이 갈수록 빛나고 있다.최근 송가인은 자신의 인스타그램에 하트 이모지를 담은 자신의 자신을 게시했다.사진 속 송가인은 따뜻한 무드의 카페에서 브라운 니트를 어깨에 두르고 블랙 니트와 진청 데님 팬츠를 매치해 세련된 분위기를 자아냈다. 깔끔하게 묶은 헤어스타일과 은은한 메이크업으로 단정한 인상을 더했고 한 손엔 카메라를 들고 윙크하는 장면에서는 여유로운 자신감이 느껴졌다. 화이트톤 인테리어와 따뜻한 조명 아래, 송가인의 미소가 한층 더 빛났다.이를 본 팬들은 "더 이상 어떻게 예쁘니", "늘 응원합니다", "매일매일 더 예쁘잖아여", "화이팅", "트롯 여신 송가인", "갈수록 더이뻐지시네요" 등의 댓글을 남겼다.한편 1986년생으로 39세인 송가인은 TV조선 '식객 허영만의 백반기행'에 출연해 자신을 둘러싼 '가짜뉴스'에 해명한 바 있다. 송가인은 방송에서 "서울 강남구 역삼동에 사는 중인데 제 집은 아니고 전세로 살고 있다"고 설명했다. 허영만이 "그동안 집 여러 채 살 돈 벌었지 않나"라고 묻자 송가인은 "사람들이 그렇게 생각하더라"며 "유튜브 가짜 뉴스도 보면 저는 이미 건물을 산 사람이고 누구랑 결혼해서 애가 둘이라 하고 200억 재산이 있다고 하는데 가짜 뉴스 보지 마시라"고 당부했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr