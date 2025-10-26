이미지 크게보기 사진 = KBS2 '살림하는 남자들 시즌2'

이미지 크게보기 사진 = KBS2 '살림하는 남자들 시즌2'

가수 박서진이 이상형을 최초 공개했다.25일 방송된 KBS2 '살림하는 남자들 시즌2'에서는 박서진이 영어 수업을 받는 모습이 그려졌다.이날 방송에서 박서진의 동생 효정은 "오빠 이상형은 어떤 스타일이냐"고 물었고, 이에 박서진은 뜸도 들이지 않고 "너랑 반대!"라고 단호하게 대답했다. 또 "날씬하고, 공부 잘하고, 오빠한테 잘하고, 검정 머리 아니고, 고양이 상 (얼굴이 좋다)!"라며 구체적으로 이상형을 밝혀 눈길을 끌었다.이에 효정은 "그럼 선호하는 애칭이 있냐, '허니~' '오빠~' 이런 거 좋아해?"라고 농담을 건넸고, 박서진은 "초반부터 무슨 오빠냐. '서진 씨'라고 불러야지"라고 얘기했다. 이를 스튜디오에서 지켜보던 MC 은지원은 웃음을 참지 못했다.이를 들은 효정은 "서진 씨 다음에 허니, 서방님 이러겠네?"라고 놀렸고, 박서진은 "네가 어른들의 세계를 모른다. 자기야, 누구 아빠, 영감… 이렇게 되는 거다"라고 얘기했다.한편, 박서진은 2013년 싱글앨범 '꿈'을 발매하며 가요계 첫발을 내디뎠다. 그는 MBN 오디션 프로그램 '현역가왕2'에서 우승을 차지했다. 이후 박서진은 무대뿐만 아니라 예능에서도 솔직하고 친근한 면모를 보여주고 있다. '살림남'에 출연하고 있는 박서진은 가족들과 유쾌하면서도 현실적인 케미로 많은 관심을 받고 있다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr