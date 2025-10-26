사진=텐아시아DB

가수 이상민이 약 20년 만에 음악 프로듀서로 돌아온다.이상민은 자신의 이름을 내건 유튜브 예능 '프로듀서 이상민'을 선보인다. '프로듀서 이상민'은 그의 프로듀서 복귀 과정을 비롯해 신인 혼성그룹의 오디션부터 데뷔까지 전 과정을 리얼하게 담아내는 K-POP 프로젝트다.1994년 혼성그룹 룰라로 데뷔한 이상민은 프로듀서로 전향해 디바, 샤크라, 샵, 컨츄리꼬꼬 등 수많은 인기 그룹을 탄생시켰다. 그러나 2002년 막대한 채무를 떠안으며 활동을 중단했다. 이후 오랜 공백 끝에 2012년 Mnet 예능 프로그램 '음악의 신'을 통해 복귀한 그는 tvN '지니어스' 시리즈와 SBS '미운 우리 새끼', '돌싱포맨' 등에 출연하며 활발한 활동을 이어가고 있다.지난 24일 공개된 유튜브 채널 '프로듀서 이상민'의 1차 티저 영상에서는 20년 만에 빚을 청산한 뒤 다시 제작의 꿈을 품은 이상민의 솔직한 속마음이 담겼다. 이상민은 "94년부터 가수 리더이자 제작자로서 8~9년 동안 초집중하며 일만 했다. 내 삶의 단 1분도 여가는 없었다. 그렇게 몇 팀을 만들었다"고 회상했다.이어 그는 "이제는 팬덤이 남녀로 나뉘지 않고 한 팀을 함께 좋아하는 시대가 됐다. 남자 그룹과 여자 그룹을 굳이 구분할 필요가 없다고 느꼈다"고 말했다. 이상민은 테디가 제작한 혼성그룹 올데이 프로젝트를 언급하며 "난 너무 좋았다. 정말 잘 만들었더라"고 감탄했다.'프로듀서 이상민'은 첫 번째 티저 공개를 시작으로 본격적인 시리즈가 순차적으로 공개될 예정이다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr