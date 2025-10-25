사진=유튜브 '유연석의 주말연석극'

배우 김세정이 강태오에게 장문의 사과를 했다.25일 유튜브 채널 '유연석의 주말연석극'에는 김세정, 강태오가 출연했다.이날 유연석은 두 사람을 맞이하며 "강태오와는 초면, 김세정과는 '범인 바로 너'에서 만났었다"고 말했다. 김세정은 "강태오도 '범바너'에서 처음 만났다"면서 인연을 드러냈다.MBC 금토드라마 '이강에는 달이 흐른다'에서 서로 몸이 바뀌는 연기를 한 두 사람. 김세정은 "강태오는 우직한 느낌이다. 테토와 에겐이 동시 공존한다. 감독이 디렉션 줄 때도 '이번엔 테토로'라고 한다"고 전했다.'테겐남' 강태오는 김세정에 대해 "완전 에너지 바다. 세정이의 열기와 에너지가 좋은 영향을 줬다. 그래서 '어제 뭐 했냐'고 묻기도 했다"고 이야기했다.여러 현장에서 분위기 메이커로 손꼽혔던 김세정은 분위기를 좋게 만들기 위해 장난을 치거나, 칭찬을 한다고. 노력형 E인 그는 "그냥 나의 방식인 것 같다. 내가 힘이 나야, 다른 사람도 힘이 나고, 내가 또 영향을 받고"라고 전했다.강태오는 "세정이가 쿨하고 씩씩하고 털털한 친구인 줄 알았는데, 생각이 정말 많은 친구더라"며 '강냉이 사건'을 언급했다.현장에 있던 강냉이를 던지고 받아먹기 중이었던 두 사람. 강태오는 "'나 이거 잘해, 던져줘 봐. 받아먹어 볼게'라고 했는데, 세정이가 삐끗해서 실수로 맞춘 거다. 이후 촬영을 마쳤는데, 밤에 '너무 무례했던 것 같다'는 내용의 장문의 메시지가 왔더라"고 밝혔다.고민의 흔적이 가득한 장문의 사과에 강태오는 "너무 귀엽더라"며 미소를 지었다. 김세정은 "분위기를 띄우다가 문득 실수하게 되진 않았을까 싶다. 밤에 꼭 '내가 선 넘은 게 아닐까' 생각이 든다"고 털어놔 눈길을 끌었다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr