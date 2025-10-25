사진 = 송혜교 인스타그램

사진 = 송혜교 인스타그램

사진 = 송혜교 인스타그램

배우 송혜교가 아찔한 미모를 자랑했다.최근 송혜교는 자신의 인스타그램에 자신의 모습이 담긴 화보를 공개했다.사진 속 송혜교는 화보 촬영장에서 찍은 것으로 보이는 모습이다. 송혜교는 어깨선이 드러나는 레이스 디테일의 아이보리색 실크 슬립과 같은 톤의 하의를 매치해 청순하면서도 관능적인 분위기를 연출하고 있다.특히 시선을 사로잡는 것은 송혜교의 짧은 머리 스타일과 주얼리인데 시원하게 드러난 목선과 쇄골에 다이아몬드 장식의 목걸이와 귀걸이, 팔찌, 반지 등을 착용하여 화려함을 더했다.옆을 바라보며 우아한 포즈를 취하고 있는가 하면 두 팔을 교차하고 정면을 응시하며 시크하고 당당한 매력을 드러낸다. 이어진 사진 속 송혜교는 쇼케이스 진열장을 들여다보는 모습으로 옆모습에서도 굴욕 없는 완벽한 미모를 자랑한다. 전체적으로 밝고 미니멀한 공간과 골드 컬러의 육각형 장식 배경이 고급스러운 분위기를 극대화한다.이를 본 팬들은 "언니 너무 아름다우세요", "늘 응원합니다", "너무너무 이쁘자나", "화이팅", "진짜 제가 넘 좋아하는 배우님", "혹시 천사인가요" 등의 댓글을 남겼다.한편 송혜교는 1981년생이며 넷플릭스 시리즈 '천천히 강렬하게'를 차기작으로 확정했다. 해당 작품은 야만과 폭력이 판치던 1960~80년대 한국 연예계를 배경으로 가진 건 없지만 빛나는 성공을 꿈꾸며 온몸을 던졌던 이들의 성장 스토리다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr