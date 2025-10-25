사진 = 지드래곤 인스타그램

빅뱅 지드래곤(G-DRAGON)이 한국 대중음악사를 빛낸 인물로 선정됐다.최근 지드래곤은 자신의 인스타그램에 "제16회 대한민국 대중문화예술상 문화훈장 수훈자"라는 멘트와 사진을 올렸다.공개된 사진은 지드래곤이 문화훈장을 수여받는 시상식 현장과 함께 증서를 들고 있는 모습이다. 흑백으로 처리된 사진에서 지드래곤은 깔끔하게 넘긴 머리와 검은색 턱시도를 차려입고 나비넥타이를 매치하여 단정하면서도 카리스마 있는 모습을 보여준다. 왼쪽 가슴에는 훈장이 달렸고 한 손에는 '문화훈장'이 적힌 수훈 증서를 들고 있으며 오른손과 왼손에는 개성 있는 액세서리들을 착용하여 패션 감각을 잃지 않았다.이어진 사진은 시상식 무대 위에서 훈장 증서를 수여받는 순간을 포착한 것으로 지드래곤은 윗사람에게 정중하게 허리 숙여 인사하는 모습에서 겸손함을 드러낸다. 화려한 무대 조명 아래에서 지드래곤의 밝은 색 머리가 더욱 돋보이며 레전드 아티스트로서의 품격을 보여주고 있다.이를 본 팬들은 "제일 멋찌다", "늘 응원합니다", "정말 축하해요", "화이팅", "권지용 최고", "너무 자랑스럽고 행복해요" 등의 댓글을 남겼다.지드래곤이 수상한 '대한민국 대중문화예술상'은 올해 16회를 맞았다. 배우, 가수, 희극인, 성우, 방송작가, 연주자 등 대중문화예술인들의 공로를 기리고 창작 의욕을 북돋우기 위해 마련된 국내 최고 권위의 정부 포상이다. 문화와 예술 발전에 공을 세워 문화 향상과 국가 발전에 기여한 공적이 뚜렷한 자에게 수여한다.2025년 수상자 명단에는 문화훈장 6명, 대통령 표창 7팀, 국무총리 표창 8팀, 문화체육관광부 장관 표창 10팀이 이름을 올렸다. 옥관문화훈장은 지드래곤 외에도 고(故) 전유성, 성우 배한성이 함께 수훈했다. 지드래곤은 오는 31일부터 11월 1일까지 경주에서 열리는 '2025 APEC 정상회의'의 홍보대사이기도 하다.한편 과거 한 매체 단독 보도에 따르면 지드래곤이 88억 원에 매입한 서울 강남구 청담동 빌딩의 가치가 올라 173억이 됐다. 해당 건물은 지드래곤이 지난 2017년 매입한 것으로 지하 1층~지상 6층, 대지면적은 약 96평에 이른다. 지드래곤은 해당 건물을 현금 58억 5천만 원, 대출 원금 30억 원을 들여 개인 명의로 매입한 것으로 알려졌다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr