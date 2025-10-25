텐아시아 DB

뉴진스를 프로듀싱한 민희진 전 어도어 대표가 새 연예 기획사를 설립했다. 뉴진스와 소속사 어도어의 전속 계약 해지 소송은 이달 말 1심 판결을 앞두고 있다.지난 24일 법원에 따르면, 민 전 대표는 최근 새 연예 기획사 ‘오케이(ooak)’를 설립하고 16일 법인 등기를 마쳤다.이 법인 등기 사항을 보면 사업 목적은 연예인 매니지먼트 대행업, 음악 제작·음반 제작·음악 및 음반 유통업, 공연 및 이벤트 기획·제작업, 브랜드 매니지먼트 대행업, 광고 대행업, 전자 및 기록 매체 출판물 제조업 등이다. 민 전 대표는 사내이사로 등재되어 있다.법인 사무실은 서울 강남구 신사동 인근이다. 현재 건물을 짓고 있는 것으로 알려졌다. 법인 자본금은 3000만원이다.민 전 대표가 지난해 11월 20일 어도어 사내이사에서 물러난 이후 공식 행보를 보인 건 이번이 처음이다. 민 전 대표는 이날 오후 인스타그램 스토리에 ‘ooak’와 관련된 드로잉을 여러 장 올리며 회사 설립 소식을 알리기도 했다.뉴진스는 지난해 11월 어도어에 시정을 요구했던 사항들이 개선되지 않아 회사를 떠나겠다고 선언했다. 이후 그룹명을 ‘NJZ’로 바꾸고 독자 활동을 시도했으나 끝내 불발됐다.이달 말 어도어가 뉴진스 멤버들을 상대로 낸 전속계약 유효확인 소송 1심 선고 결과가 나온다. 결과에 따라 멤버들은 어도어를 떠나 민 전 대표의 새 거취인 ‘오케이’로 향할 가능성이 제기된다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr