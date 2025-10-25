사진=텐아시아DB

사진제공=MYM엔터테인먼트

2006년 데뷔한 배우 이민호가 '제16회 대한민국 대중문화예술상'에서 대통령 표창을 받았다.지난 23일 서울 국립극장 해오름극장에서 열린 이번 시상식은 국내 대중문화예술의 발전에 공헌한 아티스트들을 격려하고 그 성취를 기리기 위해 마련됐다. 각계각층을 대표하는 문화예술인들이 한자리에 모여 의미를 더했다.이날 이민호는 무대에 올라 "배우라는 직업으로 연기할 수 있어서 너무 행복하고 감사드린다"라며 "지금은 대한민국이라는 브랜드가 전 세계적으로 더 뻗어나가고 있는 것 같다. 저도 제 역량 안에서 열심히 하는 배우가 되도록 노력하겠다. 늘 응원해 주시는 국내외 팬 여러분들께 진심으로 감사드린다"라고 진심 어린 소감을 전했다.지난 2014년에도 국무총리 표창을 수상한 이민호는 다양한 작품에서 활약하며 변함없는 영향력을 이어왔다. 특히 문화체육관광부와 한국국제문화교류진흥원이 매년 발표하는 '해외 한류 실태조사'에서도 12년 연속 전 세계인이 가장 선호하는 한국 배우 1위에 오르며 글로벌 아티스트로서 위상을 굳건히 했다.한편, 이민호는 현재 차기작 영화 '암살자들' 촬영에 한창이다. 그는 극 중 사건 현장을 목격한 패기 넘치는 사회부 신입 기자 역을 맡아 한층 새로워진 연기 변신을 보여줄 예정이다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr