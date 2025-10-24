사진=MBC

사진=MBC

이선빈이 김영대에게 프러포즈를 받는다.MBC 금토드라마 '달까지 가자'가 후반부로 향할수록 더욱 몰입도 높은 스토리를 펼치고 있다. 종영까지 단 2회만을 남긴 가운데, 마지막 이야기를 향한 시청자들의 관심이 집중된다.시청자들은 정다해(이선빈 분)와 '함박사' 함지우(김영대 분)의 관계가 앞으로 어떤 변화를 맞을지에 주목하고 있다. 무난하지 않은 만남들로 시작해 어느덧 서로의 삶 속에 깊숙이 스며든 두 사람. 그러나 10회 엔딩에서 함박사가 퇴사 후 음악이라는 꿈을 향해 떠나겠다고 선언하면서, 두 사람의 사랑은 새로운 국면을 맞게 될 전망이다.24일 '달까지 가자' 제작진이 다해와 함박사의 프러포즈 장면이 포착된 스틸을 공개해 시선을 사로잡는다. 사진 속 함박사는 붉은 장미 한 송이와 반지를 내밀고 있다. 노란 꽃이 만개한 배경 속에 두 사람을 비추는 햇살이 로맨틱함을 더한다. 그러나 무슨 이유에선지 함박사를 바라보는 다해의 얼굴에는 설렘보다 복잡한 감정이 서려 있어 호기심을 자아낸다. 함박사의 프러포즈에 다해는 어떤 선택을 내리게 될까.다해는 함박사의 퇴사 선언 이후 깊은 고민에 빠진다. 6억 원의 상여금까지 포기하고 영국으로 떠나 음악에 전념하겠다는 그의 결심은 현실보다 이상을 좇는 선택이다. 반면 현실을 생각하지 않을 수 없는 다해는 그를 이해하면서도 선뜻 응원하기 어려운 마음에 흔들린다. 그런 가운데 함박사가 프러포즈를 건네며, 다해의 마음은 한층 더 복잡해진다. 사랑과 꿈, 그리고 현실 사이의 갈림길에 선 두 사람의 이야기가 어떤 결말로 이어질지, 궁금증을 자극한다.'달까지 가자'는 24일 금요일 프로야구 플레이오프 5차전 중계로 인해 결방된다. 11회는 10월 25일 토요일 밤 9시 50분, 최종회인 12회는 10월 31일 금요일에 확대 편성 되어 10분 빠른 밤 9시 40분에 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr