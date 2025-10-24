[공식] 오마이걸 미미, 마침내 벅찬 소식 전했다…연예인 심사위원 발탁 '찐 디저트 덕후' ('천하제빵')

/ 사진=텐아시아DB
2026년 2월 방송되는 MBN K-베이커리 서바이벌 ‘천하제빵’이 이석원 명장, 김나래 파티시에, 오마이걸 미미로 구성된 심사위원 1차 라인업을 공개했다.

‘천하제빵’은 단순한 음식을 넘어, 하나의 트렌드가 된 ‘K-빵’의 열풍을 이끌, 세계최강 제빵사를 선발하는 국내 최초 ‘K-베이커리 서바이벌’이다. 전국 팔도에서 모인 명장부터 세계적인 파티시에, 신박한 레시피의 재야 제빵사까지 전 세계 72명 제과제빵사들이 계급장을 떼고 펼치는 초대형 글로벌 제과제빵 대전이다.

이와 관련해 ‘천하제빵’이 전문성과 대중성을 모두 잡은 심사위원 1차 라인업을 공개해 이목을 집중시킨다. 먼저 ‘대한민국 제과제빵 현 최연소 명장’ 이석원은 전국에 단 17명뿐인 제빵 명장으로 대전 성심당 최연소 총괄 셰프 출신이자 2026년 국제기능올림픽 제빵 직종 감독 및 국제 심사위원을 역임한 대한민국을 대표 제빵계 리더다. ‘천하제빵’에서 이석원은 훈훈한 격려와 송곳 같은 일침을 넘나드는 조언을 건네며 국민 제빵 멘토로 맹활약할 예정이다.
‘세계가 인정한 제과사’ 김나래는 미슐랭과 함께 미식계 양대 산맥으로 불리는 세계적인 권위의 미식 평가서 프랑스 ‘고 에 미요’에서 ‘2024 올해의 파티시에’에 등극한 살아있는 전설이다. 현재 디저트의 본고장 프랑스 파리의 ‘5성급 H 호텔 수석 파티시에’로 활약 중인 세계적인 파티시에 김나래는 달콤살벌 카리스마로 현장을 아우른다.

‘연예계 디저트 퀸’ 미미는 각종 방송에서 디저트 사랑을 아끼지 않고 고백하는 ‘찐 디저트 덕후’로 국내 최초 K-베이커리 서바이벌인 ‘천하제빵’과 딱 맞는 연예인 심사위원의 면모를 뽐낸다. 미미는 다년간의 디저트 먹방으로 터득한 지식과 트렌드를 전달하고, 공감 20000% 맛 표현으로 대중 픽 조언을 건네 경직될 수 있는 분위기에 활력을 돕는다.

제작진은 “‘K-베이커리의 세계 제패’라는 뜻에 흔쾌히 출연을 허락해 준 이석원 명장, 김나래 파티시에, 미미에게 감사의 말을 드린다”라며 “전 세계 미식계를 주도할 국내 최초 K-베이커리 서바이벌 ‘천하제빵’을 기대해 달라”라고 전했다.

태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr

