사진=텐아시아DB

사진=위엔터테인먼트

사진=위엔터테인먼트

2020년 데뷔한 그룹 위아이(WEi)가 '우리'의 특별한 약속을 노래한다. 앞서 멤버 김준서는 지난달 말 막을 내린 Mnet '보이즈 2 플래닛'에서 최종 데뷔조에 합류해 이번 위아이 활동에는 불참한다. 한편 김요한은 2019년 방송된 '프로듀스 X 101'에서 1위를 차지해 X1으로 데뷔했으나, 해당 그룹은 조작 논란에 휘말리며 해체됐다.위아이는 오늘(24일) 0시 공식 유튜브 채널을 통해 미니 8집 'Wonderland(원더랜드)'의 타이틀곡 'HOME(홈)'의 뮤직비디오 티저를 게재했다.영상 속 위아이는 쏟아져 내리는 화살비와 깨진 거울 사이를 아랑곳하지 않고 팬들을 위해 한 걸음씩 나아가고 있는 모습이다. 이내 영상은 용하가 떨어지는 별을 바라보는 장면으로 마무리돼 깊은 여운을 남겼다.위아이는 쓸쓸함이 깃든 공허한 표정으로 섬세한 표현력을 자랑했다. 좌절의 상황 속에서도 팬들에게 변하지 않는 진심을 전해주겠다는 곡의 메시지를 선명히 전달하며 뮤직비디오 본편을 향한 기대감을 고조시켰다.타이틀곡 'HOME'은 멤버 장대현이 직접 작사, 작곡, 편곡에 참여한 곡으로, 지치고 힘든 순간에도 곁을 지켜주는 존재를 '집(Home)'에 빗대어 표현했다. 팬들과 지금껏 함께 걸어온 시간, 그리고 앞으로 이어질 특별한 약속을 또 한 번 다짐하며 '우리'의 의미를 되새긴다.'Wonderland'는 위아이가 전작에 이어 약 9개월 만에 선보이는 새 앨범으로, 타이틀곡 'HOME'을 포함해 'DOMINO', 'One In A Million', 'Gravity', 'Everglow' 등 총 5곡이 수록됐다. 김요한은 지난 앨범 활동 당시 배우 활동에 전념하느라 참여하지 못했지만, 이번 앨범에는 함께하며 팬들에게 반가움을 선사하고 있다. 위아이는 함께여서 즐겁고, 또 함께여서 걱정 없이 행복한 마음을 느낄 수 있는 '원더랜드'로 루아이(팬덤명)를 초대한다.위아이는 오는 29일 오후 6시 미니 8집 'Wonderland'를 발매하며, 같은 날 오후 8시 서울 광진구 예스24라이브홀에서 쇼콘을 개최한다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr