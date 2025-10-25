이미지 크게보기 사진 = 추성훈 유튜브 채널 캡처

추성훈이 아버지 산소를 찾아 눈물을 글썽였다.23일 추성훈의 채널에는 "오사카에서 나홀로 1박2일(ft.찐고향맛집, 아버지 성묘)"라는 제목의 영상이 올라왔다.추성훈은 아버지의 산소를 찾기 위해 본가가 있는 오사카를 방문했다. 그는 돌아가신 아버지를 떠올리며 "한국에서 일하고 있을 때 일본 친척 동생에게 전화가 왔다. 아버지가 골프를 하다가 쓰러지셨다더라"고 얘기했다.이어 추성훈은 "심장마비로 돌아가셨다. 좋아하는 골프를 하다가 떠나셨으니, 행복한 거다. 재미있는 걸 하면서 갔으니까"고 담담하게 말했다. 그러나 이내 눈시울이 붉어졌다.아버지가 아직도 살아계시는 것 같다며 추성훈은 "영상도 추억도 많으니까, 아버지가 꼭 계시는 것만 같다"며 "역사니까 어쩔 수 없다. 나도 언젠가 간다. 지금 있는 시간을 재밌게 즐겁게 보내야 한다. 너무 아까운 시간을 보내고 있다"며 아버지에 대한 그리움을 전했다.아버지의 묘소에 도착한 추성훈은 비석을 정성 들여 닦으며 아버지를 향한 애정을 드러냈고, 성묘를 한 후에 그는 "무슨 말을 해야 할지 몰라 일부러 말은 안 했다. 마음은 아마 아버지께서도 알고 계실 것 같다"며 울컥한 모습을 보였다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr