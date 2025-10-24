사진=하지원 SNS

배우 하지원이 인간미 넘치는 피부를 드러냈다.하지원은 지난 23일 자신의 인스타그램에 "고마워~사랑해❤️‍🔥1023"이라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 하지원이 화장기 없는 수수한 얼굴을 보여주고 있는 모습. 특히 그의 왼쪽 볼과 광대 주변으로 모공이 적나라하게 드러나 눈길을 끌었다.앞서 하지원은 지난 2월 JTBC 예능 '냉장고를 부탁해'에 출연해 "조미료 맛을 싫어하고, 배달 음식은 거의 먹지 않는 편"이라며 "15년간 섭취한 다량의 레몬과 레몬즙을 소개하는가 하면 "나만의 관리 비법"이라며 로열젤리와 꿀 조합을 공유했었다.한편 하지원은 1978년생으로 올해 47세다. 1996년 KBS 드라마를 통해 데뷔해 올해 28주년을 맞았다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr