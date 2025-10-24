사진=서인영 SNS

그룹 쥬얼리 멤버 서인영이 활발한 근황을 전했따.서인영은 24일 자신의 인스타그램에 "요즘 내가 좋아하는 곳😎 딱 내스타일!!🖤"이라는 문구와 함께 두 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에는 서인영이 화이트 셔츠에 테니스 스커트, 무릎 밑까지 오는 검은색 스타킹을 착용한 채 포즈를 취하고 있는 모습. 특히 전성기 시절 하이힐을 고집했던 그는 여전히 통굽의 높은 신발을 착용하고 있어 눈길을 끌었다.앞서 서인영은 지난 6일 자신의 SNS를 통해 팬들과 소통하는 시간을 가지며 10kg 체중 증가와 코 성형 부작용을 털어놨다. 그는 "세상에 이렇게 맛있는 게 많은 줄 몰랐다. 일단 안 먹어야 한다. 떡이랑 빵을 끊었다"면서 다이어트 의지를 보였다.코 성형 수술 부작용에 대해서는 "이제 코는 다 뺐다. 코끝만 엄청 뾰족하게 했고 지금 코에 뭘 넣을 수 없는 상태"라고 말했다.이외에도 서인영은 "타투 지겨워서 지우고 싶다", "피어싱도 많이 뺐다" 등 연이어 밝히며 이혼 후 변한 자신의 모습을 알렸다.또 서인영은 컴백에 대해 "윤상과 녹음한 곡이 있지만 시기를 조율 중"이라며 "일단 살을 빼야 나올 수 있을 것 같다"고 언급했다.한편 서인영은 2002년 그룹 쥬얼리로 데뷔해 'One More Time'(원 모어 타임) 등 히트곡을 냈다. 서인영은 2023년 2월 사업가 A씨와 결혼했으나 결혼 7개월 만에 첫 번째 이혼설, 이후 지난해 3월 자신의 SNS 속 웨딩 사진과 A씨와의 사진을 모두 삭제해 두 번째 이혼설이 불거졌었다. 결국 서인영과 A씨는 지난해 11월 합의 이혼하며 각자의 길을 택했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr