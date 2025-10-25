≪태유나의 오예≫
'콘텐츠 범람의 시대'. 어떤 걸 볼지 고민인 독자들에게 태유나 텐아시아 기자가 '예능 가이드'가 돼 드립니다. 예능계 핫이슈는 물론, 관전 포인트, 주요 인물, 비하인드 스토리까지 낱낱이 파헤쳐 프로그램 시청에 재미를 더합니다.

tvN 예능 '핸썸가이즈'가 두 편의 개편 끝에 재정비에 들어갔다. 첫 방송을 시작한 지 10개월 만이다. 해당 편성 자리에는 유재석이 진행을 맡는 '식스센스: 시티투어2'가 꿰찼다.

'핸썸가이즈' 측은 지난 23일 보도자료를 통해 휴식기를 갖는다고 알렸다. 제작진 측은 "24일 방송을 끝으로 프로그램을 재정비한다. 내년 초에 다시 찾아올 예정"이라고 밝혔다. 방송 말미 차태현은 "'핸썸가이즈'가 드디어 레귤러 편성이 됐다"며 기뻐했다. 김동현은 "모든 건 여러분의 뜨거운 사랑과 응원 덕분"이라고 덧붙였다. 이이경은 "저희는 아주 잠깐의 재정비 시간을 갖고 돌아오겠다"고 밝혔다.
유재석, 결국 이이경 자리 꿰찼다…1%대 시청률에 개편만 두 번, 정규 편성에도 '아슬아슬' [TEN스타필드]
지난해 12월 첫 방송된 '핸썸가이즈'는 대한민국을 대표하는 문화, 자연, 장소, 매력적인 인물을 직접 찾아 나서는 버라이어티 예능이다. 차태현, 김동현, 이이경, 신승호, 오상욱이 고정 멤버로 출연했다.

게스트 BTS 진을 등에 업고 시청률 2.7%로 시작한 '핸썸가이즈'는 6회 만에 1%대로 추락했다. 이후 계속 1%대를 전전했고, 제작진은 18회 만에 포맷을 변경했다. 지역별 '점심 메뉴 추천', '저녁 메뉴 추천' 맛집 탐방이었다. 방송 당시 볼거리보다 먹거리에 반응이 좋았던 것을 참고한 결과였다. 그러나 개편 후에도 시청률 반등은 없었다.
결국 제작진은 5개월 만에 또다시 개편에 나섰다. 이번에는 '핸썸즈에게 OO이 없다면?'이라는 구성으로, 사생활 부족', '에어컨 부족', '의상 부족' 등 특정한 결핍 상황에서 생존하기 위해 분투하는 모습을 담아냈다.

멤버들은 잦은 포맷 변경에 불만을 드러내기도 했다. 오상욱은 두 번째 포맷보다 현재 부족 생활 포맷이 훨씬 재밌는 것 같다며 "각자의 개성이 생긴 것 같다. 이건 재미없을 수 없다. 우리 탓이 아니다. 편집자 탓이라고 생각한다"고 말했다. 차태현은 "포맷을 우리 뜻으로 바꿨냐. 가만히 있다가 갑자기 바꿔야 한대서 '왜요?'라고 했더니 윗사람이 바꾸라고 하더라. 이건 tvN이 문제가 있는 것"이라고 저격했다.

두 번의 개편으로도 큰 효과를 보지 못한 '핸썸즈'는 결국 휴식기를 이유로 촬영을 중단했다. 내년 초 정규로 돌아온다고 약속했지만, 화제성과 시청률 모두 저조한 탓에 시청자들의 기대와 우려가 공존하고 있다.
'핸썸가이즈'가 떠난 자리에는 SNS를 점령한 핫플레이스 속 숨겨진 가짜를 찾는 '식스센스: 시티투어2'가 방송된다. 시즌2에서는 송은이가 하차하고 지석진이 합류, 유재석, 고경표, 미미와 함께 여행을 떠난다. '식스센스'는 2020년부터 시즌제로 방송된 예능으로, 평균 3%대 시청률을 기록하며 호평받았다.

이이경이 잠시 물러난 자리를 꿰찬 유재석이 또 한 번 이름값을 할 수 있을지, 1%대 시청률 바통을 끊어낼지 이목이 쏠린다.

태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr

