이 정도면 아동 학대 수준…오은영, 금쪽이 몰아세우는 母에 "틈이 없어" 일침 ('금쪽같은')

사진제공=채널A

오은영 박사가 금쪽이 엄마에게 “자기 주도성 키울 틈이 없다”고 지적한다.24일 오후 8시 10분 방송되는 채널A ‘요즘 육아 - 금쪽같은 내 새끼’에서는 ‘엄마의 시험 때문에 숨이 턱 막히는 초2 딸’의 사연이 공개된다.이날 스튜디오에는 초등학생 딸의 짜증이 점점 심해져 고민이라는 부부가 출연한다. 심지어 최근 들어서는 분노의 수위가 점점 높아져 부부의 걱정도 커지고 있다고 해 관심이 집중된다.선공개 영상에서는 금쪽이의 학교 받아쓰기 숙제를 검사하는 엄마의 모습이 보인다. 금쪽이가 실수로 숙제를 학교에 두고 왔다고 하자, 엄마는 버럭 화를 내며 목소리를 높인다. 엄마의 큰소리에 금쪽이는 결국 울음을 터뜨리고, 분위기는 순식간에 얼어붙는다.잠시 후 마음이 진정된 듯 밥을 먹기 위해 거실로 나오는 금쪽. 그러나 갈등이 풀리기도 전에 엄마의 추궁이 다시 시작된다. 숟가락 들 틈도 없이 금쪽이를 몰아세우는 엄마. 계속해서 이어지는 질책에 금쪽이는 급기야 숨이 가빠지며 과호흡 증상을 보인다. 그럼에도 멈추지 않은 엄마는 똑바로 사과하라며 ‘죄송합니다라고 해’라고 따라 말하게 시킨다. 보는 사람의 숨도 턱 막히게 하는 엄마를 지켜보던 오 박사는 엄마가 금쪽이의 ‘이것’을 전혀 모른다며 지적한다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr