권현빈이 해병대 입대 소식을 전했다.24일 권현빈의 소속사 고스트스튜디오는 "권현빈이 다음 달 해병대 교육훈련단에 입소해 기초 군사훈련을 받은 뒤 국방의 의무를 이행할 예정"이라고 밝혔다.1997년생인 권현빈은 187cm, 71kg의 훌륭한 신체 비율과 서늘한 눈매로 패션 업계에서 주목받은 모델 출신이다. 런웨이와 화보, 룩북을 종횡무진하며 이름을 알린 그는 2017년 Mnet '프로듀스 101 시즌2'에 YG KPLUS 소속으로 참가해 대중의 관심을 끌었다. 이후 프로젝트 그룹 JBJ로 데뷔하며 가수로서 활동했다.2020년 YG엔터테인먼트로 이적한 뒤에는 'VIINI'라는 예명으로 가수 활동을 이어가면서, 본명으로 배우로서의 길도 넓혀갔다. 지난해 1월 YG엔터테인먼트와 계약을 종료한 그는 같은 해 3월 고스트스튜디오로 소속사를 옮겼다. 이후 '소녀의 세계', '옷소매 붉은 끝동', '판도라: 조작된 낙원' 등 다양한 작품에 출연하며 필모그래피를 쌓았다. 모델로 시작해 가수, 배우로까지 영역을 넓힌 권현빈이 군 복무를 통해 새로운 전환점을 맞이하게 됐다.안녕하세요.고스트스튜디오입니다.소속 배우 권현빈의 입대 관련해 안내드립니다.배우 권현빈은 오는 11월 24일 해병대 교육 훈련단에 입소하여 기초군사훈련을 받은 뒤 국방의 의무를 이행할 예정입니다.입대 당일 다수의 군 장병 및 가족이 함께하는 비공개 자리이므로 별도의 공식 행사는 진행되지 않을 예정입니다. 이점 너른 양해 부탁드립니다.배우 권현빈을 향해 보내주시는 큰 사랑에 감사드리며, 복무에 성실히 임하여 보다 성숙하고 건강한 모습으로 돌아와 다시 만나게 되는 날까지 따뜻한 응원 부탁드리겠습니다.감사합니다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr