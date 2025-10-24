이준호에게 사기치고 한석규에게 낙하산 꽂고…tvN 효자 등극한 50대 유명 배우

사진제공=tvN

배우 김상호가 tvN 드라마에서 선악을 오가는 열연을 펼치고 있다.김상호가 요일과 장르를 넘어 두 개의 흥행작으로 화제의 중심에 섰다. tvN 월화드라마 ‘신사장 프로젝트’와 tvN 토일드라마 ‘태풍상사’다. 선과 악, 정의와 욕망을 모두 아우르는 김상호의 연기 스펙트럼이 빛을 발하고 있다.최고 시청률 9.8%를 기록하며 쫀쫀한 전개를 이어가고 있는 ‘신사장 프로젝트’에서 김상호는 부장판사 김상근으로 분해 신사장(한석규 분)의 오랜 친구이자 든든한 버팀목으로 활약 중이다. 그는 신입 판사 조필립(배현성 분)을 신사장의 치킨가게로 낙하산 발령하며 새로운 서사를 열어낸 인물이다.김상호는 김상근을 인간미 넘치는 인물로 그려내며 신사장을 향한 시청자들의 위로와 응원을 대신했다. 특유의 재치와 디테일한 연기력을 바탕으로 김상호만의 색채를 더해 ‘신사장 프로젝트’의 감정선을 살려냈다.매회 자체 최고 시청률을 경신하며 초반부터 9%가 넘는 시청률로 파죽의 기세를 보이고 있는 ‘태풍상사’에서의 김상호는 정반대의 얼굴로 희열을 선사한다. 극 중 컨테이너 화물선 해운사 표상선의 대표, 표박호 역을 맡은 김상호는 본격적으로 이준호(강태풍 역)에게 사기를 치며 대립각을 세웠다.사업가로서는 수완이 좋고 스마트한 인물이지만, 태풍상사를 갖고 싶은 욕망에 강태풍에게는 한없이 냉철한 표박호를 더욱 생동감 있게 표현한 것. 무엇보다 김상호가 만들어낸 표박호는 단순한 악역을 넘어 현실적이고 입체적인 빌런으로 긴장감과 흥를 더했다. 김상호의 섬세한 완급 조절과 묵직한 에너지가 극의 분위기를 장악, ‘태풍상사’의 온도를 끌어올렸다.김상호가 출연 중인 tvN ‘신사장 프로젝트’는 매주 월·화요일 오후 8시 50분, ‘태풍상사’는 매주 토·일요일 오후 9시 10분 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr