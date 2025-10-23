이찬원, 고교 내내 '전교 1등'이라더니…모교 수험생 위해 나섰다 "데뷔 후 가장 떨려" ('편스토랑')

사진=텐아시아DB

가수 이찬원이 고3 후배들 응원에 나선다.오는 24일 방송되는 KBS2 예능 ‘신상출시 편스토랑’(이하 ‘편스토랑’)에서는 이찬원의 ‘청춘 응원 프로젝트 2탄’이 공개된다. 앞서 ‘청춘 응원 프로젝트 1탄’으로 모교 영남대학교를 찾아 미래에 대한 고민으로 가득한 대학교 후배들을 위해 든든한 한 끼 밥을 선물한 이찬원. 이번에는 이찬원이 수험생 후배들을 위해 모교 경원고등학교를 찾았다고 해 궁금증을 더한다.이날 공개되는 VCR 속 이찬원은 누가 볼까 조심하며 고등학교로 들어섰다. 사실 이찬원이 모교를 찾아온 것은 앞서 ‘편스토랑’에 고등학교 은사님과 했던 약속을 지키기 위해서였다. 이찬원은 당시 꼭 모교에 방문하겠다고 은사님과 손가락을 걸고 약속했다.이찬원은 학생들은 물론 은사님 외 몇 분을 제외하고는 교직원들도 전혀 모르는 깜짝 대형 이벤트를 준비했다. 이찬원은 전교생 600명을 속이기 위해 떨리는 마음으로 강당을 향해 숨죽여 움직였다. 강당에 모인 600명의 후배들과 마주한 순간 우레와 같은 함성 속에 노래를 부르며 등장한 이찬원은 “데뷔하고 정말 많은 공연을 했는데 오늘이 가장 떨리고 뜻깊은 순간인 것 같다”라고 감동을 전했다.이찬원은 후배들을 위해 열심히 노래하고 후배들의 고민에 귀 기울였다. 수능을 앞두고 한참 불안한 후배들에게 잠시나마 부담감을 잊고 마음껏 웃을 수 있는 즐거운 시간을 선물했다. 후배들은 “스트레스가 다 풀렸다”, “재미있었다”라며 선배 이찬원의 깜짝 이벤트에 폭발적 반응을 보였다.이찬원의 서프라이즈 이벤트는 계속됐다. 늦은 밤까지 남아 공부하는 고3 후배들을 위해 ‘찬또 간식 트럭’을 오픈한 것. 이를 위해 이찬원은 늦은 밤까지 직접 200인분 수제 쌀튀김닭강정까지 만들어 ‘멋진 선배’의 면모를 보여줬다는 후문이다.한편, 이찬원은 "나는 사회 영역만큼은 100점 만점이었다. 수능도 만점이었고, 고등학교 1학년때부터 3학년때까지 중간, 기말고사 모두 전교 1등을 놓쳐본 적이 없다"고 뇌섹남 면모를 공개한 바 있다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr