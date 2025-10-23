사진=골든문 엔터테인먼트

배우 김도은이 숏폼 드라마 '메소드'를 통해 강렬한 연기 변신을 예고했다.김도은은 23일 공개되는 숏폼 드라마 '메소드'에서 권재황 역을 맡아 열연을 펼친다.'메소드'는 7년 전으로 회귀한 네 남녀가 얽히고설킨 운명 속에서 서로의 사랑을 위해, 혹은 사랑을 빼앗기 위해 펼치는 치열한 심리전을 담는다. 7년 후 세 명을 죽음으로 몰아넣었던 인물 '그'를 균형추 삼아 목숨 건 연기 대결을 벌이는 이야기로, 단 하나의 룰 "회귀한 걸 들키면, 죽는다"가 서늘한 긴장감을 자아낸다.김도은이 맡은 권재황은 이복 남동생의 연인을 훔친 것도 모자라 자신의 숨겨둔 애인을 여동생이라 속이며 7년 동안 사랑을 이용해 온 인물이다. 스타가 될 기회를 얻자 숨겨온 진실이 드러날 위기에 처하고, 결국 이복 남동생과 애인, 그리고 순수하게 사랑을 지켜온 여주인공까지 모두 파멸로 몰아넣는 최악의 빌런이다. 김도은은 욕망과 불안, 파국을 오가는 입체적인 캐릭터를 통해 강렬한 존재감을 드러낼 전망이다.김도은은 2020년 방송된 tvN 드라마 '여신강림'과 영화 '봉필이 학교가다', '청춘불패', 플레이리스트 숏폼 드라마 'TO.엑스' 등에 출연하며 꾸준히 필모그래피를 쌓아왔다. 올해에는 숏폼 드라마 '낮잠공주의 스포일러', '안녕, 오빠들', '메소드'까지 연이어 출연하며 활발한 활동을 이어가고 있다.한편 김도은이 출연하는 '메소드'는 23일 드라마박스, 드라마웨이브, 굿숏을 통해 동시 공개된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr