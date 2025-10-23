사진=홍영기 SNS

사진=홍영기 SNS

코미디TV '얼짱시대' 출신 홍영기가 육아 전쟁 중인 근황을 전했다.홍영기는 지난 22일 자신의 인스타그램에 "학대하는 거 아니에요 선생님.. 지가 저러고 다니겠다고 그런 거에요.."라는 문구와 함께 하나의 영상을 게재했다.공개된 영상 속에는 홍영기가 아들과 언쟁을 벌이고 있는 모습이 담겼다. 홍영기는 반바지를 입은 채 나가려는 아들에게 밖이 추워 긴 바지를 입을 것을 권유했다. 그러나 아들은 "왜 약속 안 지켜"라는 말을 반복하며 환복을 거부했다.이에 홍영기는 해당 영상에 "아들 X끼들은 이 날씨에 다 저따구로 나가겠다고 난리야"라며 분노를 드러냈다.한편 홍영기는 1992년생으로 올해 33세다. 2009년 코미디TV '얼짱시대' 시즌1에 출연해 얼굴을 알렸다. 이후 2012년, 21살의 나이에 혼전임신을 했다. 당시 남자친구였던 현재 남편은 18살이었다.두 사람은 양가 부모 허락 하에 혼인신고 후 2013년 4월, 장남을 품었다. 2015년 11월에는 둘째 아들을 낳으며 두 아이의 엄마가 됐다. 남편은 2019년 1월 8일에 상근예비역으로 입대해 2020년 8월 15일에 전역했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr