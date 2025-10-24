[공식] 야노시호, ♥추성훈과 싸우더니 결국 일냈다…"안 불러줘서" 유튜브 개설→티빙서 풀버전 공개 ('화나따')

티빙(TVING)이 일본 모델 야노시호의 새로운 콘텐츠 '야노시호 화나따'를 공개한다.24일 오후 6시 1화가 공개되는 '야노시호 화나따'는 야노시호의 새로운 도전이 담긴 콘텐츠로 티빙과 유튜브에서 동시 공개된다. 특히 티빙에서는 유튜브보다 더 긴 분량의 풀버전뿐 아니라 티빙에서만 공개되는 독점 에피소드도 만나볼 수 있다. 이상하고 말 많은 리치 아줌마 야노시호가 이번 콘텐츠를 통해 매력은 무엇일지 궁금증을 더한다.'야노시호 화나따'는 지난 21일 티저 영상 ‘추성훈이 안 불러줘서 알고리즘에 나타나기로 마음먹은 야노시호’를 통해 화제를 모았다. 영상에서는 추성훈이 “잘해라고”라며 짧고 강한 응원을 전했고, 딸 추사랑도 등장해 “구독과 좋아요 부탁해요”라며 엄마의 새로운 시도를 응원했다.이어 ‘호탕한 아줌마’, ‘말 많은 아줌마’, ‘이상한 아줌마’ 등의 자막과 함께 공개된 야노시호의 모습은 보는 이들의 웃음을 자아내며 앞으로의 콘텐츠를 기대하게 했다.앞서 야노시호는 추성훈이 자신의 유튜브 채널에서 정리되지 않은 집을 허락없이 공개해 부부싸움을 했다고 밝힌 바 있다. 그는 "당시 촬영이 있는 줄 몰랐다. 레스토랑에서 밥을 먹고 있다가 알게 됐다. 너무 놀라서 울면서 싸웠다"고 털어놨다.티빙은 '야노시호 화나따' 외에도 지난 9월 '파김치갱: 다이어리'를 선보이며 유튜브에서 화제를 모은 콘텐츠를 OTT 플랫폼으로 확장하고 있다. 티빙은 이를 통해 크리에이터 콘텐츠를 비롯해 티빙 오리지널, 인기 채널의 라이브 및 최신방송 VOD, 스포츠 및 숏폼 콘텐츠 등을 한 곳에서 즐기는 '올인원(All-In-One)' 시청 경험을 제공하며 이용자 선택권을 확장해 나가고 있다.티빙에서는 인기 크리에이터들과 함께하는 라이브 콘텐츠도 꾸준히 만나볼 수 있다. 매주 월요일부터 수요일 오후 10시 진행되는 '입짧은햇님'의 먹방 라이브와 매주 월요일, 목요일 오후 7시에 방송되는 공포 콘텐츠 '돌비공포라디오'가 있다. 지난 10월 18일에는 국내 OTT 최초로 티빙의 '같이볼래?'를 통해 침착맨과 함께 '귀멸의 칼날 1기'를 10시간 연속 라이브로 진행하는 새로운 시도를 선보이기도 했다.티빙 관계자는 “다양한 장르와 포맷의 콘텐츠를 한 곳에서 즐길 수 있는 것이 티빙만의 강점”이라며 “유튜브 인기작부터 오리지널, 실시간 방송, 스포츠까지 아우르는 올인원 플랫폼으로서 이용자들에게 새로운 콘텐츠 발견의 즐거움을 제공하겠다”고 전했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr