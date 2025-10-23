사진=액터스톤 SNS

배우 이종혁의 아들 이준수가 중앙대학교, 세종대학교 연기과 수시 전형 1차에 합격했다.지난 22일 이준수가 다니고 있는 연기 학원 SNS 계정에는 "일상"이라는 짧은 문구와 함께 여러 장의 사진과 영상들이 게재됐다.공개된 게시물들 속에는 이종혁 아들 이준수의 수시 1차 합격 소식과 함께 이준수가 원생들과 합격을 확인한 후 포효하는 영상들이 게재됐다.이준수는 중앙대학교 공연영상창작부 연극과, 세종대학교 영화예술학부 연기예술과에 각각 지원했다. 1차 모두 합격해 2차 전형을 앞두고 있다.중앙대학교 출신 배우로는 선우용녀, 김강우, 김희선, 하정우, 김재화, 김래원, 최대훈, 장나라, 권율, 강한나, 이연희, 강하늘, 고아라, 김범, 박신혜, 최태준, 최수영, 임수향, 신세경 등이 있다. 세종대학교 영화예술학과는 배우 공효진, 유연석, 신혜선, 윤진이, 정인선 등이 졸업생으로 있다.해당 게시물에는 과거 MBC 예능 '아빠! 어디가?' 통해 인연을 맺은 가수 윤민수의 아들 윤후가 "축하행"이라는 댓글을 남기기도 했다.한편 이준수는 올해 만 17세로 현재 고양예술고등학교 연기과에 재학 중이다. 아빠를 따라 배우의 꿈을 꾸고 있으며 현재 구독자 21만 명에 달하는 유튜브 채널 '10준수'를 운영하고 있다. 부친 이종혁은 서울예술대학교 출신이다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr