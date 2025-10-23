'40대' 한혜진, 알고보니 섹스리스 부부였다…"무성욕자 남편, 밑바닥까지 보여줘" ('다음생은')

사진제공=TV조선

한혜진이 아이를 갖기 위해 분투하는 아트센터 기획실장 구주영 역으로 색다른 연기 변신에 나선다.오는 11월 10일 오후 10시 첫 방송되는 TV CHOSUN 새 월화미니시리즈 ‘다음생은 없으니까’는 매일 같은 하루, 육아 전쟁과 쳇바퀴 같은 직장생활에 지쳐가는 마흔 하나 세 친구의 더 나은 ‘완생’을 위한 좌충우돌 코믹 성장기다. 인생에서 가장 불안하고 혼란한 시기로 꼽는 제2의 사춘기 불혹에 직면한 세 친구가 다시 한번 인생을 잘살아 보고자 노력하는 ‘성장통’을 그려낸다.한혜진은 극 중 대한민국에서 가장 고급스러운 아트센터의 기획실장 구주영 역을 맡았다. 구주영은 명문대 출신 남편과 억대 연봉까지 완벽해 보이지만, 무성욕자 남편과의 관계에서 아이를 낳기 위해 갖은 노력을 기울이느라 마음고생을 하는 인물이다.이와 관련해 한혜진이 아트센터 업무에 몰두하는 데 이어 가정에서는 남편을 향해 아쉬움을 드러내는 스틸컷이 공개돼 이목을 집중시킨다.한혜진은 “주영에 대한 연민과 공감이 가장 큰 이유였던 것 같다. 그리고 세 친구의 우정을 재밌게 만들어보고 싶었다”라고 작품에 출연하게 된 계기를 밝혔다. 이어 “주영이는 겉으론 완벽해 보이지만 아직 덜 자란 어린아이 같다고 생각했다. 뜻대로만 되지 않는 삶에 부딪혀가며 깨어지고 성장하는 모습이 매력적으로 다가왔다”고 캐릭터를 향한 애정과 관심을 내비쳤다.특히 한혜진은 “아트센터에서 중책에 있고 아이가 꽤 오래 생기지 않아 예민한 상태이기에 체중 감량을 조금 했다. 의상도 직함에 맞게 우아하면서도 세련되게 신경 썼다”라며 캐릭터를 위해 고심한 부분을 털어놨다.이어 “세 친구를 만났을 때는 성숙해 보이면서 재밌고 편안함을 보여주려 했고, 남편 앞에선 밑바닥까지 보여주는 솔직한 주영이의 모습을 연기했다”며 “구주영은 늘 완벽함을 추구하기에 속내를 잘 드러내지 않는 캐릭터여서 만나는 인물들과 시간의 변화에 맞춰 연기했던 것 같다”고 덧붙여 ‘한혜진표 구주영’에 대한 신뢰감을 자아냈다.제작진은 “한혜진은 성공한 커리어우먼이지만 아이에 대한 압박에 괴로워하는, 이성과 감성의 세밀한 충돌을 보여주는 구주영 역을 가장 설득력 있게 표현할 수 있는 배우다”라며 “이 시대 많은 여성들이 가진 인생의 고민들을 유쾌하게 담아내며 공감대를 안겨줄 한혜진의 변신을 응원해 달라”고 전했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr