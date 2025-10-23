사진=최준희 SNS

사진=최준희 SNS

고(故) 최진실의 딸 최준희가 마른 몸매에도 불구하고 높은 칼로리의 음식을 꺼려하는 태도를 보였다.최준희는 지난 22일 자신의 인스타그램 스토리에 "한 조각 칼로리 보소. 이거 무서워서 뭐 먹겠나"라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 뉴욕에 체류 중인 최준희가 한 케이크 집을 방문한 듯한 모습. 여러 종류의 케이들은 조각 단위로 팔고 있었는데 한 조각 당 1580칼로리라고 적혀 있어 보는 이들을 놀라게 했다.한편 2003년생인 최준희는 과거 루푸스병 투병으로 96kg까지 쪘다가 최근 41kg까지 감량해 많은 관심을 받고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr