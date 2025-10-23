사진=텐아시아DB

사진=KBS2

사진=KBS2

몸무게 세자릿수라고 알려진 코미디언 신기루와 김민경이 '배달왔수다'에서 역대급 먹기량과 토크 센스를 뽐냈다.신기루와 김민경은 어제(22일) 방송된 KBS 2TV '배달왔수다' 2회에서 '제1회 잘 먹고 잘 터는 개그우먼 총회'에 참석해 MC 이영자, 김숙, 게스트 조혜련, 이수경과 개그우먼 회동을 했다.JDB엔터테인먼트 사옥에 모인 이들은 고등어 김치찜 10인분, 반반 보쌈 大자 2개, 곱창 모둠 大자 2개, 오징어초무침 大자 2개 등 4명이 30인분가량을 시켜 MC들을 놀라게 했다. 이후 신기루는 오징어초무침을 준비하는 이영자를 향해 전속력으로 달려가 웃음을 자아냈고, 김민경은 "밥이 없다"며 "기분이 너무 언짢다"고 능청 매력을 뽐냈다.그들의 먹방은 보는 사람들의 군침을 자극함과 동시에 방송의 감칠맛을 더했다. 김민경은 큰 입으로 고등어 김치찜을 거대하게 먹어 감탄을 자아냈고, 먹팁까지 제안하며 먹는 것에 진심인 '먹친자' 모멘트를 보여줬다. 그에 반해 입이 작은 신기루는 '한 입만'에 도전, 힘겹게 성공하는 모습으로 웃음을 안겼다.김민경과 신기루의 '먹철학'도 공개됐다. 먼저 김민경은 "영자 언니랑 먹으면 배 터져 죽겠다고 생각했다"는 김숙을 향해 "선배님, 사람은 배가 터지지 않습니다"라고 진지하게 말해 시청자들이 배꼽을 쥐게 했다. 신기루는 아침과 자기 전에 배달 앱을 보는 '먹루틴'을 밝히며 "유일하게 내 뜻대로 할 수 있는 건 내가 먹고 싶은 걸 먹는 것"이라는 철학을 드러냈다. 그의 엄청난 배달 목록이 공개되자 MC들은 물론, 다른 게스트들도 혀를 내둘렀다.이어 신기루와 김민경은 외모 신경전을 벌이며 좌중을 폭소케 했다. 조혜련이 "여기 사람 중 2위"라며 자기 외모 순위를 짐작하자 김민경은 1위를 물어봤고, 신기루는 "1위는 보나 마나지 왜 물어보냐"며 그를 타박했다. 김민경은 "저 요즘에 (외모) 물올랐단 얘기 많이 듣는데"라고 대답했고 이에 신기루는 "살 오른 거 아냐?"라면서 찐친 티키타카를 선보였다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr