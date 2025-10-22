사진=리사 SNS

그룹 블랙핑크 멤버 리사가 한국인과 유사한 식성을 보여 눈길을 끌었다.리사는 지난 21일 자신의 인스타그램 스토리에 "Come and watch me cook"(와서 나 요리하는 것 봐)라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 리사가 끼니를 직접 챙겨 먹으려는 듯 재료들을 꺼낸 모습. 식탁 위에는 한국인들이 즐겨 먹는 계란과 햄 캔, 고추장과 밥 그리고 배추김치가 올려져 있어 눈길을 끌었다.한편 리사는 한국시간으로 지난 달 8일 미국 뉴욕 UBS 아레나에서 열린 '2025 MTV VMA'(비디오 뮤직 어워즈)에서 베스트 K팝을 수상했다. 리사는 정규 1집 'Alter Ego'(얼터 에고)의 선공개 싱글 'Born Again'(본 어게인)으로 트로피를 받았다. 또 리사가 속한 블랙핑크 역시 같은 시상식에서 베스트 그룹상을 수상했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr