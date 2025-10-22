사진 제공=tvN STORY '남겨서 뭐하게'

꽃중년계의 박보검으로 통하는 김승수가 박세리에게 폭풍 플러팅한다.22일 방송되는 tvN STORY 영자와 세리의 '남겨서 뭐하게'에서는 예약 손님으로 찾아온 중년들의 박보검, '레오 승수' 김승수가, '맛선자'로 초대한 '짠희' 임원희에게 한상을 대접한다. 여기에 2 MC 이영자, 박세리와 함께 환상적인 먹방과 거침없는 연애 토크를 선보인다.14회 '맛선 프로젝트' 예약 손님인 김승수는 속마음까지 다 털어놓을 수 있는 특별한 친구인 임원희를 '맛선자'로 초대해 마음을 전하는 한상을 대접한다. 김승수, 임원희는 티격태격하면서도 서로를 아끼고 챙기는 끈끈한 우정을 선보여 웃음을 자아낼 예정이다.솔로 남녀들의 솔직한 이야기가 무르익는 가운데, 6살 연상 김승수의 박세리를 향한 폭풍 플러팅이 이어진다. 평소 '월클'다운 아우라로 함부로 말을 놓기 어려운 인상의 박세리에게 단숨에 말을 놓고, 급기야 "애기야"라고 부르며 플러팅을 이어가 박세리의 마음을 설레게 하는 것. 김승수의 연상미 폭발 플러팅 세례에 임원희는 "이분 아까 술 드셨어요?"라고 물어 웃음을 자아낸다.'맛선 프로젝트'의 핵심인 대접 한상으로는 박세리 PICK 소바 전문점과 이영자 PICK 갓김치 등갈비 식당이 예고되어 시선을 모은다. 성수동 주민인 박세리가 찐 단골집으로 밝힌 성수동의 소바 전문점에서는 매장의 맷돌로 직접 제분하고 자가 제면한 메밀면으로 맛을 더한 소바와 겉바속촉 덴푸라 먹방이 펼쳐진다.청어, 비법 육수와 비법 소스 등 특별 레시피로 남다른 감칠맛을 선보인 한 상에 맛친구들의 추가 주문이 이어져 기대를 더한다. 이영자가 자랑한 갓김치 등갈비 식당에서는 전국 유일 메뉴인 갓김치 등갈비와 빠삭 오징어튀김전 한상을 선보인다. 숙성된 갓김치와 부드러운 등갈비의 조화, 풍부한 해물, 야채를 튀겨내 극강의 바삭함을 자랑하는 빠삭 오징어튀김전에 네 맛친구의 감탄이 터져 나와, 시청자들의 침샘까지 자극할 전망이다.'남겨서 뭐하게'는 이날 오후 8시 tvN STORY에서 방송된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr